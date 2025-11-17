Tras agotar todas las entradas para sus cinco shows en el Arena de Buenos Aires, Chayanne confirmó una nueva presentación en la Argentina y se subirá al escenario del Estadio José Amalfitani el próximo 13 de marzo de 2026. El fenómeno de ventas impulsó al artista puertorriqueño a ampliar su agenda dentro del marco de su gira internacional Bailemos Otra Vez Tour 2026, que desembarcará en el país con una fuerte expectativa del público.

Las entradas para el show en Vélez tendrán dos instancias: una preventa el martes 18 de noviembre a las 12, y la venta general el jueves 20 de noviembre, también desde el mediodía, a través de entradauno.com. La demanda anticipada replica lo ocurrido con las funciones del 24 y 25 de febrero y del 1, 4 y 7 de marzo en el Arena, todas agotadas en pocas horas.

Además, el intérprete de “Provócame” y “Un siglo sin ti” actuará el 11 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba, como parte de un tramo de conciertos que recorrerá distintas ciudades de la región. La nueva gira combina los temas de su último disco con los clásicos que marcaron sus más de cuatro décadas de trayectoria: “Y tú te vas”, “Atado a tu amor”, “Torero” y “Dejaría Todo”, entre otros, además de los recientes éxitos “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”.

Con más de 50 millones de discos vendidos y el récord de ser uno de los artistas con más canciones número uno en el ranking Billboard Hot Latin Songs, Chayanne mantiene un fuerte vínculo con el público argentino. En una entrevista con La Viola, recordó esa relación afectiva: “Tengo muy lindos recuerdos de mis giras por la Argentina con el abrazo de la gente que baila y canta cada una de mis canciones”.

También destacó su cariño por las costumbres locales: “Se me hace muy simpático el acento de ustedes, las comidas, y agradezco todo el apoyo que me dieron a lo largo de mi carrera”. Incluso evocó momentos emblemáticos, como el rodaje de los videoclips de “Y tú te vas” y “Torero” en Buenos Aires: “Con este último seguramente muchos se enojaron porque cortamos el tráfico”.

El regreso de Chayanne al país promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del 2026, con una gira que combina nostalgia, estrenos y el magnetismo intacto de uno de los artistas latinos más queridos del continente.