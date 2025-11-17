En una entrevista con Moria Casán, la China Suárez se sinceró y abrió su corazón para revelar qué fue exactamente lo que la enamoró de Mauro Icardi. La actriz explicó que no se trató de lujos, viajes ni escenas de película, sino de gestos cotidianos, seguridad emocional y una manera de acompañarla que nunca antes había experimentado.

Icardi apareció en su vida en un momento de enorme sensibilidad. Ella venía de separaciones dolorosas, de sentirse “no deseada” y de cargar culpas por haber roto parejas anteriores teniendo hijos pequeños. En este contexto, la actriz destacó que Mauro le dio “una seguridad que si no la hubiese tenido, no me hubiese mandado tan de cabeza”. Esta seguridad no era solo emocional, sino que abarcaba lo cotidiano, los vínculos y la vida doméstica.

Uno de los puntos que la China más remarcó fue la forma en que Icardi la escucha y la valida. Con humor, reveló que tienen un grupo con amigos donde la frase recurrente es: “Qué hombre”. Según la actriz, Icardi tiene la capacidad de resolver lo que ella plantea. Un gesto doméstico que la marcó profundamente fue cuando él le preguntó: “¿Qué hacés cambiando la bombita de luz? Dejame que lo hago yo”. Ella reflexionó sobre cómo, en mujeres que trabajan mucho y son expuestas públicamente, se suele asumir que nunca necesitan ayuda, comentando que a ella solo le preguntaron si estaba bien cuando estaba embarazada. Mauro, en cambio, detectaba sus necesidades sin que ella lo pidiera.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos que relató fue el gesto de Icardi con sus hijos. Después de una comida en casa de amigos, los niños se habían quedado dormidos en el auto. La China comenzó a subirlos uno por uno por la enorme escalera de la casa de Mauro. Cuando bajó para buscar al siguiente, se dio cuenta de que ya no estaban: “Me doy vuelta y lo veo a él cargándolos, acostándolos”.

Este tipo de acciones la desbordaban emocionalmente. La China recordó: “Yo lloraba todo el tiempo. Él me decía: ‘¿Qué te pasa?’ Y yo: ‘No puedo creer las cosas que hacés por mí’”.

La relación se consolidó aún más cuando se convirtieron en un equipo durante la lesión más dura en la carrera de Mauro (rotura de ligamento cruzado de una rodilla). La China lo acompañó cuando él no podía jugar y estaba “postrado” con su vida profesional en pausa. Este período sirvió para que se retroalimentaran y formaran "un bloque". La actriz afirmó que “Se podía caer el mundo y nosotros no nos movíamos de ahí”, solidificando un amor basado en la contención.