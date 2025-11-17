El arranque del programa de Juana Viale el 16 de noviembre de 2025 vinofile en el estudio, Viale adelantó una novedad clave sobre el futuro del ciclo durante el verano.

Aunque la conducción avanzó con naturalidad, el momento más potente llegó cuando Juana Viale interrumpió su repaso fashionista para dejar entrever lo que venía para la temporada. Sin rodeos, anticipó lo que muchos esperaban sobre la continuidad del ciclo durante la temporada estival.

Con un tono entusiasta, la conductora confirmó la noticia que "dejó al público recalculando". El anuncio terminó siendo "la frutilla del postre", cuando Viale confirmó: "Vamos a estar todo enero en Mar del Plata. Así que es un fiestón para todos… Está confirmado, pusieron la tarasca". Esta declaración encendió la previa de la temporada y selló la promesa de un verano movido.