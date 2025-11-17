En el marco de una entrevista descontracturada con Moria Casán, la China Suárez abrió una puerta a su esfera íntima, detallando la relación actual que mantiene con Nicolás Cabré como padre de Rufina y el vínculo que existe entre su hija y la pareja del actor, Rocío Pardo.

La actriz abordó el tema de la pareja de Cabré con notable orgullo y agradecimiento. Lejos de cualquier conflicto, la China afirmó que “Nico ahora se casa con Rochi, que es un amor”. Incluso Moria Casán notó que la relación "le hizo muy bien, me parece, a Nico. Porque nunca se ríe. Con estas pibas se ríe", a lo que la China coincidió con un "Sí, total”.

Publicidad

Respecto a Rocío Pardo, la China Suárez reconoció que “Rufi la ama y está feliz”. Para la actriz, la felicidad de su hija en ese vínculo es “lo único que me importa”. La China también confirmó el nivel de devoción que Cabré tiene por Rufina. De hecho, Moria Casán recordó y la actriz confirmó que, cuando Cabré trabaja en teatro en Carlos Paz, “Rufi tenía su propio camarín, con sus juguetes. Está acostumbradísima desde muy chiquita y le encanta”.

Durante la misma conversación, la China Suárez también dejó en claro un límite respecto a su relación con Mauro Icardi. Cuando Moria preguntó si sus hijos lo llamaban “papá”, la China fue contundente: “¿Cómo papá? No, no”. La actriz enfatizó que Rufina, Magnolia y Amancio “tienen sus padres y se ocupan de ellos y yo nunca permitiría una cosa así. Tienen muy claro los roles de cada uno”.