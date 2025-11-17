La Peña de Morfi fue escenario de uno de los momentos más emotivos del año en la televisión. El suceso ocurrió este fin de semana, cuando la conductora Cristina Pérez estaba de invitada en el programa de Telefe.

Todo comenzó como una escena habitual en el estudio: Diego Leuco y el equipo le acercaron un plato tapado a la periodista. Sin embargo, su reacción al ver el contenido sorprendió a todos. Con la voz entrecortada, y completamente descolocada y emocionada, Cristina Pérez exclamó: “No lo puedo creer… chupín de pescado”.

Publicidad

Enseguida, Leuco la acompañó, acertando con la causa de la emoción: “Esto tiene que ver con tu papá”. Apenas escuchó esas palabras, Cristina se tapó la cara con las dos manos, apoyó los codos sobre la mesa y se quebró por completo. Sus manos temblaban cuando intentó agarrar el plato, y el silencio en el estudio fue absoluto durante largos segundos.

Cuando finalmente pudo recuperarse, explicó la profunda conexión que el sencillo plato le generaba. El chupín de pescado le sirvió como un puente directo hacia los recuerdos familiares. Pérez relató que "Cocinarlo fue como volver a sentirlo conmigo” mientras secaba sus lágrimas. Además, confesó que cocinarlo fue “lo primero que me animé a cocinar hace poco” porque sentía que “un poco estaban en mis manos las manos de mi viejo”.

Publicidad

La periodista, quien le dedicó su último libro a su padre, contó que él había fallecido hacía muy poco tiempo. “Se fue con una dignidad…” , dijo la conductora al intentar mantenerse entera. Explicó que sus padres “tuvieron una vida difícil” y “eran polos opuestos, muy convulsionados entre ellos, pero se amaban”. Ella y sus hermanos sufrieron al verlos vivir “vidas tan duras”.

Cristina Pérez relató con crudeza que su padre “no aguantó la muerte de mi mamá” y no la soportó. Aunque estaba en pareja con “una mujer maravillosa, María Inés”, a su padre le reapareció “un cáncer muy duro”. La periodista destacó la fortaleza de su padre: “La dignidad que tuvo mi padre… cada vez que tengo un problema, me acuerdo de él”. Para ilustrar esa fortaleza, reveló una anécdota íntima: a pesar del dolor insoportable, un día, estando todos muy preocupados, su padre les mandó un video bailando y cantando.