La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario completo de pagos para todas las prestaciones de 2026, incluidas las jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar. El cronograma, fijado mediante la resolución 349/2025 difundida este lunes en el Boletín Oficial, establece que los pagos comenzarán el viernes 9 de enero con los beneficiarios de jubilaciones mínimas y pensiones no contributivas.

El organismo explicó que las fechas fueron definidas en función del pronóstico de ingresos al sistema previsional y de la recaudación de aportes y contribuciones. Sin embargo, los haberes que se percibirán mes a mes todavía no están confirmados, ya que dependerán de las actualizaciones por inflación mensual que publique el Indec.

Publicidad

Para 2026, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 22 de enero; del 9 al 20 de febrero; del 9 al 20 de marzo; del 10 al 23 de abril; del 11 al 21 de mayo; del 8 al 22 de junio; del 8 al 22 de julio; en septiembre del 10 al 24 de agosto (sin fecha aún para agosto); del 8 al 22 de octubre; del 9 al 20 de noviembre; y del 9 al 16 de diciembre, siempre según terminación del DNI.

En el caso de los titulares con haberes superiores a la mínima, los pagos se realizarán del 23 al 29 de enero; del 23 al 27 de febrero; del 23 al 30 de marzo; del 24 al 30 de abril; del 22 al 29 de mayo; del 23 al 29 de junio; del 23 al 29 de julio; del 25 al 31 de agosto; del 23 al 29 de octubre; del 24 al 30 de noviembre; y del 17 al 23 de diciembre.

Publicidad

El calendario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar seguirá el mismo esquema que las jubilaciones mínimas: pagos del 9 al 22 de enero; del 9 al 20 de febrero; del 9 al 20 de marzo; del 10 al 23 de abril; del 11 al 21 de mayo; del 8 al 22 de junio; del 8 al 22 de julio; fechas pendientes para agosto; del 10 al 24 de agosto en septiembre; del 8 al 22 de octubre; del 9 al 20 de noviembre; y del 9 al 16 de diciembre.