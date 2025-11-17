Economía > Todos los detalles
Calendario ANSES 2026: cuándo cobran jubilados, AUH, SUAF y todas las prestaciones
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario completo de pagos para todas las prestaciones de 2026, incluidas las jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar. El cronograma, fijado mediante la resolución 349/2025 difundida este lunes en el Boletín Oficial, establece que los pagos comenzarán el viernes 9 de enero con los beneficiarios de jubilaciones mínimas y pensiones no contributivas.
El organismo explicó que las fechas fueron definidas en función del pronóstico de ingresos al sistema previsional y de la recaudación de aportes y contribuciones. Sin embargo, los haberes que se percibirán mes a mes todavía no están confirmados, ya que dependerán de las actualizaciones por inflación mensual que publique el Indec.
Para 2026, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 22 de enero; del 9 al 20 de febrero; del 9 al 20 de marzo; del 10 al 23 de abril; del 11 al 21 de mayo; del 8 al 22 de junio; del 8 al 22 de julio; en septiembre del 10 al 24 de agosto (sin fecha aún para agosto); del 8 al 22 de octubre; del 9 al 20 de noviembre; y del 9 al 16 de diciembre, siempre según terminación del DNI.
En el caso de los titulares con haberes superiores a la mínima, los pagos se realizarán del 23 al 29 de enero; del 23 al 27 de febrero; del 23 al 30 de marzo; del 24 al 30 de abril; del 22 al 29 de mayo; del 23 al 29 de junio; del 23 al 29 de julio; del 25 al 31 de agosto; del 23 al 29 de octubre; del 24 al 30 de noviembre; y del 17 al 23 de diciembre.
El calendario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar seguirá el mismo esquema que las jubilaciones mínimas: pagos del 9 al 22 de enero; del 9 al 20 de febrero; del 9 al 20 de marzo; del 10 al 23 de abril; del 11 al 21 de mayo; del 8 al 22 de junio; del 8 al 22 de julio; fechas pendientes para agosto; del 10 al 24 de agosto en septiembre; del 8 al 22 de octubre; del 9 al 20 de noviembre; y del 9 al 16 de diciembre.
