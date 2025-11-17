La tendencia al aumento de la mora en el sistema financiero argentino se profundizó durante el último trimestre y comenzó a impactar de forma marcada en sectores que históricamente mostraban mayor capacidad de pago. Según el Informe de Bancos del Banco Central, el ratio de irregularidad del crédito (que abarca préstamos personales, de consumo, tarjetas, hipotecarios y prendarios) trepó al 3,7%, medio punto porcentual por encima del registro previo.

La morosidad temprana (menos de 90 días), que durante años se mantuvo cercana al 2%, escaló ahora al 5%. El deterioro se observa tanto en el sector bancario como en el no bancario: en los bancos, las demoras iniciales alcanzaron el 4% en cantidad de créditos y el 5% en montos; mientras que en entidades no bancarias subieron al 6% y 7%, respectivamente.

La principal novedad es que la mora dejó de concentrarse en segmentos vulnerables. “Que la mora empiece a crecer entre los sectores de mayores ingresos es el dato más revelador. Habla de un estrés financiero que ya no se limita a los segmentos más vulnerables, sino que empieza a alcanzar a quienes históricamente daban estabilidad al sistema”, afirmó Alberto Teszkiewicz, coordinador de desarrollo e investigación de SIISA.

El relevamiento también muestra marcadas desigualdades en el acceso al crédito según la edad. Los jóvenes solo reciben el 7% de la cantidad de préstamos y el 3% de los montos, muy por debajo de los adultos menores de 60 años, que concentran el 61% y el 79%, respectivamente. La menor inserción laboral formal y salarios más bajos explican en gran parte esta diferencia. Entre los adultos mayores, el acceso también es reducido: apenas captan el 23% de los créditos y el 18% de los montos.

Las dificultades de pago acompañan la brecha etaria. En jóvenes, la mora temprana llega al 8% en cantidad y al 10% en montos, mientras que las demoras superiores a 90 días alcanzan valores similares. En contraste, los adultos muestran mayor estabilidad, con mora temprana y tardía en torno al 5% y 3%.

La desigualdad de género se suma al cuadro general. De acuerdo con datos de la CEPAL y ONU Mujeres, las mujeres perciben 13% menos ingresos laborales que los hombres, diferencia que se amplía al 14% en el sector privado. Esto repercute directamente en su capacidad de financiamiento: si bien reciben el 52% de los créditos, solo acceden al 41% de los montos, con un promedio que representa apenas el 64% del valor otorgado a los varones. “El menor crédito promedio tiene motivos multicausales: menores ingresos y mayor dificultad para demostrarlos, dado el mayor grado de informalidad y subocupación”, explicó Teszkiewicz.

El informe también destaca que, aunque la banca tradicional continúa dominando el volumen total de financiamiento, las entidades no bancarias se posicionan como una alternativa relevante para jóvenes, mujeres y sectores de menores ingresos. Estos actores originan el 46% de los créditos, aunque concentran apenas el 17% de los montos.

“Además del crecimiento de la mora entre los sectores de mayores ingresos (una señal que rompe con todas las tendencias históricas), persiste una fuerte concentración de falta de acceso entre jóvenes y mujeres. Sin dudas, las soluciones que incluyen a los segmentos desatendidos se posicionan cada vez con mayor fuerza”, concluyó Teszkiewicz.

El relevamiento de SIISA, elaborado con datos del Banco Central y otras fuentes, abarca tarjetas de crédito, préstamos personales y de consumo, así como créditos hipotecarios y prendarios. Desde 1996, la compañía se consolida como un actor tecnológico central para bancos, fintechs y comercios, con servicios que incluyen modelos de scoring, informes comerciales y motores de decisión basados en tecnología cloud.