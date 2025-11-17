Lo que comenzó como un momento relajado y distendido en la noche de MasterChef Celebrity, se transformó rápidamente en un explosivo ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López. La escena fue una de las más comentadas del programa.

Todo inició cuando Wanda quiso saber cómo avanzaba el plato de Maxi. Él respondió que iba “muy bien”, a lo que la conductora contestó con humor: “Me encanta que Betular te tenga así, cortito cortito, a las chapas. Falta que te dé con el repasador”.

Publicidad

El jugador, "afiladísimo", lanzó entonces una frase que encendió el escándalo mientras señalaba su elaboración: “Cucús marroquí ¿No hubo un marroquí por ahí?”. La pregunta cayó como una bomba. Wanda intentó esquivar el tema contestando: “Ehhh…”. Maxi, lejos de frenar, remató: “Ella sabe de lo que hablo”.

En ese punto, Wanda perdió la compostura en vivo, explotando "divertida pero incómoda", y le retrucó entre gritos: “¡Maxi, qué me pasás factura! ¡Si fue todo después de vos!”. La empresaria agregó con énfasis que esa historia “no tuvo nada que ver” con su matrimonio con él.

Publicidad

Maxi López continuó echando leña al fuego: “Hubo un marroquí en esa película, uy…”, a pesar de que Wanda le pedía que dejara de “preguntar y averiguar” sobre su vida privada.

Para intentar zafar, Wanda Nara buscó apoyo en Damián Betular, acusando a Maxi de distraerlo. El jurado, sin embargo, se sumó al juego revelando que Maxi le había dicho que el plato era “en honor tuyo”. La conductora se giró sorprendida para encararlo, y Maxi lanzó el remate final que selló el caos y cerró el momento: “Marroquí, Wanda. Jaque mate”.