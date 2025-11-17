Jesica Cirio ha vuelto a ocupar el centro de la escena mediática, esta vez por su vida sentimental. El nombre que circula en programas de espectáculos como el nuevo amor de la conductora es Nicolás Trombino.

Trombino es descrito como un joven empresario argentino de 35 años, rubio, de ojos claros y de perfil bajo. Posee una importante posición económica. Además, es proveedor de alimentos y actualmente abastece al Estado, lo cual lo ubica en un lugar de mucho movimiento dentro de su sector.

Según reveló la periodista Laura Ubfal, Trombino vive en Puerto Madero y la pareja fue vista junta en Punta del Este hace tres semanas. Ubfal aseguró que se conocieron a través de amigos en común y, desde entonces, no se separan, pasando "muchas horas juntos". La conductora estaría "muy enamorada". Un dato adicional es que Trombino tiene un hijo adolescente, algo que Cirio respeta y conoce.

Sin embargo, en medio del relato de un romance consolidado, la historia tomó un giro con la aparición de versiones cruzadas. Marcela Tauro aseguró haber escuchado que la pareja podría estar "en crisis".

A pesar de estos rumores, la duda se disipó el último viernes. Testigos presenciales los vieron en una fiesta en el Hotel Faena, donde se mostraron a los besos y sin ocultarse. Quienes estuvieron allí señalaron que la química entre ellos era más que evidente y permanecieron juntos toda la noche. Esta aparición pública contradice completamente las versiones de crisis.