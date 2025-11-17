Catriel y Paco Amoroso fueron interrogados por el FBI tras ser detenidos en Estados Unidos

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en un aeropuerto de los Estados Unidos después de grabar un video musical en pleno vuelo, desoyendo las indicaciones de la tripulación. La polémica se desató cuando los artistas, después de una gira planificada, decidieron filmar el nuevo video de “Chapulín”.

La puesta en escena incluyó improvisar pasos de baile y cantar, recostados en los asientos y moviéndose por el pasillo del avión. El momento, aunque espontáneo, se volvió incómodo cuando la tripulación intervino. En medio de la filmación, los músicos no se percataron de la proximidad de la azafata, quien exclamó con tono firme y en inglés entrecortado: “¡No! ¡Don’t touch me!” (No me toques, en español).

La actitud de los músicos, que ignoraron las indicaciones de la azafata y luego del piloto para que volvieran a sus asientos, motivó la elaboración de un informe de la tripulación. Como consecuencia de este informe, al arribar al aeropuerto de destino, los artistas y su equipo fueron recibidos y demorados por el FBI.

Otro video capturado en la sala de embarque mostró a Ca7riel y Paco Amoroso siendo interrogados por personal, referido en la fuente como FMI de los Estados Unidos, mientras cuatro efectivos de seguridad uniformados les cerraban el paso. Los agentes, de camisas negras y gorras, evidenciaron la rigurosidad de los protocolos del país del norte.

Este episodio tuvo lugar apenas tres días después de que el dúo argentino, referente de la música urbana nacional, viviera una noche impactante en los Latin Grammy. Allí, obtuvieron varios de los premios más destacados de la gala, marcando un hito en su carrera. Entre los reconocimientos se encuentran dos premios por el videoclip de su EP "Papota" (Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga), así como el premio a Mejor Canción Pop por "El Día del Amigo", Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota y Mejor Canción Alternativa por "#Tetas".

Tras el interrogatorio, una persona del entorno de los músicos intentó mediar y traducir. Finalmente, y luego de este episodio, los artistas pudieron continuar con su ingreso a la ciudad.