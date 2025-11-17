Rescataron a dos niñas que caminaban solas bajo la lluvia: su madre estaba en un recital de la Mona

Dos hermanas de cinco y siete años de edad fueron rescatadas en la madrugada de este lunes mientras recorrían solas las calles del centro de San Francisco, bajo intensa lluvia, en busca de su madre. El hecho ocurrió alrededor de las 3.20 en la calle Echeverría al 180, cuando un vecino de 41 años alertó al Comando de Acción Preventiva sobre la presencia de las menores en evidente estado de desprotección.

Según el relato del comisario Daniel Albera, jefe de la Departamental de San Francisco, las niñas se encontraban visiblemente afectadas por las condiciones climáticas, con una de ellas llorando y mostrando signos de temor al ser abordadas por el personal policial. Al ser interrogadas, las menores explicaron que habían salido de su vivienda después de quedar solas, ya que su madre se había ausentado para asistir a un baile de La Mona Jiménez en el predio de Sportivo Belgrano.

La investigación reveló que las pequeñas lograron escapar del domicilio a través de una ventana, impulsadas por la desesperación de encontrar a su progenitora. Tras ser rescatadas, las niñas fueron trasladadas a la sede policial, donde se activaron los protocolos establecidos para casos de desprotección de menores. La autoridad judicial competente dispuso que las menores quedaran bajo el cuidado de su abuela materna, una mujer de 59 años, mientras se continúan las actuaciones correspondientes.