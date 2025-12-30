El teatro Sarmiento de San Juan se prepara para recibir una explosión de color, música y fantasía el próximo sábado 14 de febrero de 2026. A las 17:00 horas, el espectáculo "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" iniciará su gira por la región de Cuyo, ofreciendo una propuesta visual única que fusiona la energía del pop coreano con elementos de animé y narrativa fantástica.

La obra, que ya tuvo una exitosa presentación en Mendoza, sigue la historia de un grupo de chicas K-pop que, en la cima de su carrera, deben enfrentarse a "Los Saya Boys", un misterioso equipo de demonios musicales decididos a conquistar a la humanidad con un sonido hipnótico. A través de coreografías de alto impacto, batallas cargadas de magia y un humor característico, el musical aborda temas como la amistad, la aceptación y la fuerza que surge de unirse más allá de las diferencias. La puesta en escena, descrita como de gran despliegue visual, está pensada para atraer tanto al público juvenil como al familiar.

Información práctica para la función en San Juan

La función en la capital sanjuanina tendrá lugar en el Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Leandro N. Alem Norte 1. Las puertas se abrirán 40 minutos antes del inicio del espectáculo, que tiene una duración total aproximada de 120 minutos y es apto para todo público.

Las entradas ya están a la venta de forma exclusiva a través de la plataforma TuEntrada.com. Los precios publicados para las diferentes ubicaciones son los siguientes:

Platinum: $28.000 (valor final).

Gold: $25.760 (valor final).

Pullman: $24.640 (valor final).

Gradas: $22.400 (valor final).

Es importante destacar que estos valores ya incluyen los impuestos y cargos de servicio correspondientes.

Gira completa por la región de Cuyo

La visita a San Juan es la primera escala de una breve pero intensa gira por la región. Posteriormente, el espectáculo se presentará en Mendoza en dos locaciones:

