Chimbas frena nuevo tributo: el Concejo rechazó la tasa sobre inmuebles
El Honorable Concejo Deliberante de Chimbas aprobó por unanimidad la Ordenanza Tributaria 2026, pero incorporó una modificación clave al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Municipal: la decisión de no acompañar la creación de una nueva tasa sobre inmuebles, servicios y mejoras. La medida se tomó tras un debate calificado como “responsable, plural y comprometido con la realidad económica” que atraviesan los vecinos y vecinas del departamento.
La totalidad de los concejales, diez en total, coincidieron en que no es el momento adecuado para aplicar nuevos gravámenes, debido al complejo contexto económico nacional y provincial. En ese sentido, remarcaron que cualquier carga tributaria adicional impactaría directamente en el bolsillo de los contribuyentes, especialmente en quienes ya enfrentan dificultades para sostener el consumo básico y mantener sus viviendas.
Durante la sesión, el cuerpo legislativo subrayó que las familias chimberas realizan un esfuerzo sostenido para cumplir con sus obligaciones cotidianas y que una nueva tasa mensual podría profundizar los problemas financieros. Los ediles enfatizaron que la situación afecta con mayor intensidad a sectores trabajadores, jubilados, comerciantes y pequeños emprendedores, quienes verían resentida su economía doméstica ante una medida de este tipo.
Los concejales acordaron que la prioridad institucional debe centrarse en acompañar y proteger a los vecinos y vecinas, resguardando su poder adquisitivo y evitando un incremento de la presión tributaria en un escenario caracterizado por la inflación, la pérdida de ingresos reales y la incertidumbre económica.
El Concejo Deliberante reafirmó su compromiso de legislar con sensibilidad social, equilibrio fiscal y responsabilidad institucional. En la misma línea, aseguraron que seguirán promoviendo un esquema tributario justo, razonable y acorde a la capacidad contributiva de los ciudadanos de Chimbas, defendiendo los intereses de la comunidad en un contexto desafiante para la economía del país.
La decisión se da en contexto a las críticas de la intendenta, Daniela Rodríguez, hacia la decisión del cuerpo legislativo de modificar el proyecto original del Presupuesto 2026 y elevar al 11,7% la porción destinada a su propio funcionamiento, sobre un total estimado en 4.000 millones de pesos. La jefa comunal planteó que la decisión excede una discusión técnica y configura una situación de gravedad institucional.