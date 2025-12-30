El Honorable Concejo Deliberante de Chimbas aprobó por unanimidad la Ordenanza Tributaria 2026, pero incorporó una modificación clave al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Municipal: la decisión de no acompañar la creación de una nueva tasa sobre inmuebles, servicios y mejoras. La medida se tomó tras un debate calificado como “responsable, plural y comprometido con la realidad económica” que atraviesan los vecinos y vecinas del departamento.

La totalidad de los concejales, diez en total, coincidieron en que no es el momento adecuado para aplicar nuevos gravámenes, debido al complejo contexto económico nacional y provincial. En ese sentido, remarcaron que cualquier carga tributaria adicional impactaría directamente en el bolsillo de los contribuyentes, especialmente en quienes ya enfrentan dificultades para sostener el consumo básico y mantener sus viviendas.

Durante la sesión, el cuerpo legislativo subrayó que las familias chimberas realizan un esfuerzo sostenido para cumplir con sus obligaciones cotidianas y que una nueva tasa mensual podría profundizar los problemas financieros. Los ediles enfatizaron que la situación afecta con mayor intensidad a sectores trabajadores, jubilados, comerciantes y pequeños emprendedores, quienes verían resentida su economía doméstica ante una medida de este tipo.

Los concejales acordaron que la prioridad institucional debe centrarse en acompañar y proteger a los vecinos y vecinas, resguardando su poder adquisitivo y evitando un incremento de la presión tributaria en un escenario caracterizado por la inflación, la pérdida de ingresos reales y la incertidumbre económica.

El Concejo Deliberante reafirmó su compromiso de legislar con sensibilidad social, equilibrio fiscal y responsabilidad institucional. En la misma línea, aseguraron que seguirán promoviendo un esquema tributario justo, razonable y acorde a la capacidad contributiva de los ciudadanos de Chimbas, defendiendo los intereses de la comunidad en un contexto desafiante para la economía del país.

La decisión se da en contexto a las críticas de la intendenta, Daniela Rodríguez, hacia la decisión del cuerpo legislativo de modificar el proyecto original del Presupuesto 2026 y elevar al 11,7% la porción destinada a su propio funcionamiento, sobre un total estimado en 4.000 millones de pesos. La jefa comunal planteó que la decisión excede una discusión técnica y configura una situación de gravedad institucional.