Una intensa tarea de rescate se desarrolló este fin de semana en el departamento de Ullum, donde voluntarios y grupos proteccionistas pusieron en marcha una lucha contrarreloj para salvar a un cachorro de zorro hallado en condiciones alarmantes.

El animal fue detectado en un estado crítico por un integrante de la Fundación Patitas sin Hogar, quien advirtió signos evidentes de enfermedad y debilidad, lo que motivó la inmediata organización de un operativo de asistencia.

Publicidad

Ante la gravedad de la situación y la falta de recursos oficiales disponibles, los rescatistas consiguieron con apoyo de otras agrupaciones el equipamiento necesario para asegurar al zorrito sin poner en riesgo su integridad y concretaron el traslado seguro.

El cachorro fue llevado posteriormente desde Ullum hasta la Granja Tierras Blancas, donde quedó bajo el cuidado del veterinario Olivares, quien inició de inmediato la atención especializada. El diagnóstico preliminar indicó que el animal presenta sarna en estado avanzado y desnutrición marcada, afecciones que requieren tratamientos prolongados y cuidados veterinarios constantes.

Publicidad

Desde las organizaciones que participaron del rescate destacaron que este tipo de intervenciones refleja una problemática mayor en la salud de la fauna silvestre y subrayaron la importancia de concientizar sobre la protección de estas especies nativas.

Los rescatistas mantienen la esperanza de que, con el tratamiento adecuado y el seguimiento profesional, el zorrito pueda recuperarse plenamente y regresar a su hábitat natural una vez que su salud lo permita.