El club Alianza Lima oficializó la compra del 80 % del pase del delantero argentino Alan Cantero, surgido en San Juan, quien dejó de pertenecer a Godoy Cruz para convertirse en parte del plantel blanquiazul de cara a la temporada 2026.

La operación se cerró en torno a los 600 mil dólares, cifra pactada con la entidad mendocina para asegurar la continuidad del atacante, que firmará un contrato por tres años con Alianza Lima, acompañado de una mejora salarial respecto a su estadía anterior.

Publicidad

Cantero, de 27 años, ya había mostrado su capacidad de adaptación dentro del equipo peruano, donde se ganó el cariño de los hinchas gracias a actuaciones destacadas en la Liga 1 peruana y en competencias internacionales como la Copa Sudamericana, con goles importantes que quedaron en la memoria de la afición.

La continuidad de Cantero en La Victoria representa un refuerzo ofensivo importante para Alianza Lima, que busca consolidar un proyecto competitivo no solo en el torneo local, sino también en el ámbito continental, incluyendo la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

El delantero argentino se suma así a otros movimientos del mercado de fichajes del club, que busca equilibrar talento joven y experiencia para afrontar la próxima temporada con objetivos ambiciosos dentro del fútbol peruano e internacional.