El fuego cruzado entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo de alta tensión. Tras el debut de la mediática como conductora de MasterChef Celebrity, la empresaria brindó una entrevista donde se refirió sin filtros a la actriz, asegurando que no permitiría que sus hijas se muden a Turquía con Icardi y "su amante". La respuesta de la pareja llegó de inmediato, a través de una serie de publicaciones en redes sociales con un fuerte contenido simbólico.

La China Suárez utilizó su cuenta de Instagram para compartir una secuencia de fotos que muestra a Mauro Icardi, a ella y a sus hijos –Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña– disfrutando de una tarde familiar en su casa en Turquía. En las imágenes se ve a Icardi junto a Amancio alrededor de una fogata y a las niñas jugando y disfrutando de la vista al Bósforo, culminando con una foto de la pareja posando acaramelada.

Que la actriz decidiera exhibir la armonía familiar de sus hijos con Icardi, justo después de que Wanda Nara utilizara el término "amante" para referirse a ella y negara la posibilidad de convivencia con sus propias hijas, no fue casual. Sin embargo, el gesto tiene una segunda lectura que apunta directamente a Benjamín Vicuña.

Según se informó en el entorno de la actriz, la relación con el padre de Magnolia y Amancio estaría atravesando un nuevo quiebre en la comunicación. El motivo sería una falta de acuerdo sobre el futuro de los menores, especialmente en relación con el tiempo de permanencia en Estambul. Recientemente, Suárez había regresado a Turquía con sus hijos tras una breve visita a la Argentina para que se reunieran con sus respectivos padres, Vicuña y Nicolás Cabré.