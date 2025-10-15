La presencia de Silvina Escudero como invitada en el programa Otro Día Perdido, que conduce Mario Pergolini en El Trece, no pasó desapercibida, pero no precisamente por su participación en pantalla. Según trascendió recientemente, la bailarina habría provocado un fuerte malestar y tensión detrás de cámaras debido a una significativa demora en el inicio de las grabaciones.

El periodista Juan Etchegoyen reveló los detalles del altercado en su programa Mitre Live, señalando que el principal cortocircuito se produjo porque las grabaciones comenzaron mucho más tarde de lo pautado, con el equipo citado con casi dos horas de anticipación.

"Lo que me cuentan personas que habían ido a ver la grabación es que los citaron a todos a las 14:30 para empezar la grabación a las 15:15, y la misma arrancó pasadas las 16 horas. Todos se preguntaban qué pasaba", comentó Etchegoyen, dando cuenta del clima de impaciencia que se generó en los estudios.

La razón de la inesperada demora fue atribuida a un pedido de último momento de la mediática. En esa línea, el periodista precisó: "Un productor aseguró que la invitada había pedido cambiar de peinado varias veces porque no le gustaba cómo iba quedando para el aire".

El reclamo estético de Escudero, aunque comprensible, habría enrarecido el ambiente de trabajo. Etchegoyen reflexionó que si bien "son cosas que pueden pasar" en televisión, el contexto generó una mala interpretación: "Lo que pasa es que ya el clima en la previa estaba enrarecido porque es muy importante la figura que conduce este programa (Mario Pergolini), entonces suena a que la invitada se siente más importante que el conductor", analizó.

El periodista concluyó señalando que, según sus fuentes, "en el instante que ocurría esto estaban todos de mal humor", confirmando la tensión y el fuerte disgusto que la actitud de Silvina Escudero generó en el equipo de producción del ciclo televisivo.