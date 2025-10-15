La nueva temporada de MasterChef Celebrity en Telefe aún no ha salido al aire, pero ya se perfila como una de las más explosivas. El responsable de este temprano escándalo es Luis Ventura, el polémico y experimentado periodista que, fiel a su estilo frontal, ya se hizo notar en las cocinas del certamen.

Lejos de mostrarse sumiso ante los desafíos culinarios, Ventura decidió plantarse ante las autoridades del programa y, especialmente, frente al estricto jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Según trascendió desde el set de grabación, el periodista lanzó una "dura amenaza" dirigida a los chefs, anticipando que no tolerará críticas sin ofrecer resistencia.

Ventura, reconocido por su carácter indomable en el mundo del espectáculo, dejó en claro que su participación en el reality no será simplemente cocinar. Su advertencia a los jurados va más allá de un simple cruce de opiniones; se trata de una declaración de guerra que promete convertir cada devolución en un campo de batalla televisivo.

La actitud desafiante del periodista generó un revuelo inmediato en la producción y en el elenco. Con su "plantada", Ventura se posiciona como el concursante más conflictivo de la edición, dispuesto a usar su poder mediático y su experiencia para enfrentar cualquier crítica. El mensaje es claro: si los jurados se exceden en sus devoluciones, él responderá con la misma contundencia.