Este martes 14 de octubre, el legendario David Lebón, a sus 73 años, dio un paso trascendental en su vida personal al casarse con su pareja y manager, Patricia "Pato" Oviedo. La ceremonia civil, que tuvo lugar en el Registro Civil de la calle Uruguay en un ambiente de profunda emoción, selló una historia de amor que se inició hace 15 años.

La boda se convirtió en un verdadero encuentro de estrellas del rock y la música argentina. Entre los "testigos del corazón" se encontraban figuras de la talla de Ricardo Mollo (guitarrista de Divididos) y la cantante Marcela Morelo, quienes compartieron su alegría por la unión. También asistieron otros grandes amigos y colegas como Pedro Aznar, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen, además de los familiares de la pareja.

Durante el emotivo acto, Lebón y Oviedo compartieron anécdotas de su relación, revelando que el músico le había propuesto matrimonio en dos grandes conciertos (Gran Rex y Movistar Arena). "¡Pensé que no era legal!", se defendió David entre risas cuando su flamante esposa recordó que una vez estuvieron a punto de casarse en Las Vegas con un "Elvis Presley" como oficiante, pero él no apareció.

El momento más conmovedor de la jornada fue cuando la jueza de paz le preguntó a Patricia si aceptaba a David, y ella respondió con un rotundo "¡Siempre!". Al consultarle a Lebón, él contestó con un "¡Absolutamente!". La sala 1 del Registro Civil estalló en aplausos mientras los novios se abrazaban.

Pero la gran sorpresa y el "regalo muy especial" para David Lebón fue la presencia de Ricardo Mollo como testigo. El líder de Divididos, visiblemente emocionado, compartió unas palabras: "No sé por qué estoy acá. Conozco a David desde 1973 y hace 4-5 años me invitó a cantar un tema suyo. Estoy muy feliz de estar acá". Su presencia y las palabras cargadas de afecto, junto con el testimonio de amistad de Marcela Morelo, hicieron de la ceremonia un evento inolvidable que corona la gran historia de amor y superación de David y Pato.