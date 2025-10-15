Se realiza la Expo Mamá: ofrecen velas, bijouterie y cosmética natural en el Centro Cívico

La Plaza Seca del Centro Cívico alberga durante hoy y mañana la Expo Mamá, una feria organizada por la Dirección de Economía Social que reúne a emprendedores de diferentes puntos de la provincia. La directora del área, Cintia Garrido, confirmó en diálogo con DIARIO HUARPE que "hemos tenido que dividir en dos ediciones" este evento especial por el Día de la Madre.

Artesanias intervenidas, algunos de los regalos que se pueden comprar. FOTO: Alejandro López//DIARIO HUARPE

La feria cuenta con "más de 100 emprendedores hoy miércoles y mañana también nos van a acompañar otros emprendedores que van a estar exponiendo sus productos", explicó Garrido. La particularidad es que "son otros totalmente diferentes a los que exponen hoy", lo que duplica la oferta disponible para el público durante las dos jornadas.

Artesanas sanjuaninas emprenden en esta fecha. FOTO: Alejandro López//DIARIO HUARPE

Ambas fechas se desarrollan en la Plaza Seca en horario de 9 a 14 horas, donde los visitantes "van a poder encontrar emprendimientos súper variados, de muy buena calidad y sobre todo precios muy accesibles". Todos los participantes son "emprendedores que están registrados" en la Dirección, aunque para esta feria específica se realizó "una convocatoria abierta al público donde se inscribieron muchos emprendedores que no estaban en el registro, pero los pudimos incorporar al momento de fiscalizar".

Bolsos y yerberas, las infaltables. FOTO: Alejandro López//DIARIO HUARPE

Consultada sobre el crecimiento del sector emprendedor, Garrido reconoció que "sí, ha crecido mucho". Más allá de la situación económica, que "sabemos todos que es un poco más compleja", observó que "muchos de ellos buscan generar un ingreso extra a las familias". También destacó que hay "emprendedores que buscan destacarse o lo hacen a modo recreativo, a modo terapéutico también y deciden emprender y continúan por ese camino".

La Expo Mamá se complementa con las ferias habituales de fin de semana, ya que "sábado y domingo nos encontramos con emprendedores en el Paseo de las Palmeras". Para este domingo especial por el Día de la Madre, "vamos a potenciar la temática" en ese espacio, aseguró la directora de Economía Social.

La feria ofrece una amplia variedad de productos que incluyen objetos de papelería, sublimación, pastelería, artículos de decoración del hogar, velas, sahumerios, cosmética natural, marroquinería, textiles, tejidos, objetos en resina, porcelana fría, cerámica, madera, bijouterie, orfebrería y vitrofusión, representando la creatividad y el trabajo de los hacedores sanjuaninos.