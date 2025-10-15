Nicolás Behringer, el flamante ganador de la edición 2025 de La Voz Argentina (Telefe), se consagró campeón en una final que lo enfrentó a Alan Lez (Team Lali), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!). El participante del Team Luck Ra no solo conquistó al público con su potente voz y su carisma humilde, sino también con una conmovedora historia de vida que resonó en el corazón de los televidentes.

El músico de 28 años, que hasta hace poco se ganaba la vida cantando en los pasillos del subte porteño, se llevó como premio la cuantiosa suma de $70 millones de pesos, un auto 0 km y un contrato con la discográfica Universal Music.

A horas de su consagración y con el cheque millonario en mano, Behringer se sinceró sobre en qué invertirá el dinero, y su respuesta estuvo, una vez más, ligada a la persona más importante de su vida: su hermana menor.

“Pensé mil cosas, pero es muy pronto para definirlo. Creo que voy a intentar resolver el tema de la vivienda. Quiero un techo propio para mi hermana y para mí”, expresó el ganador con profunda emoción.

La relación con su hermana, Julieta, fue uno de los pilares emocionales que Behringer compartió durante el certamen. Tras el fallecimiento de su padre, Nicolás asumió el rol de sostén y tutor, criándola desde chico. “Ella fue siempre mi motor, la crié prácticamente yo, y bastante bien lo hicimos”, comentó con orgullo sobre la joven que hoy tiene 19 años.

Más allá del objetivo de la casa, el artista que interpretó junto a su coach Luck Ra el tema "Que me falte todo" en la gala decisiva, también tiene planes ambiciosos para su carrera: “Quiero grabar mis canciones, seguir creciendo y devolverle al público todo el cariño que me dio”, aseguró Behringer, quien prometió mantener la humildad de sus orígenes.

En cuanto al auto 0 km, el campeón se tomó la situación con humor, confesando un detalle inesperado: "Por ahora tenerlo, guardarlo, y luego aprender a manejar, porque nunca tuve chance de tener auto ni nada de eso, así que ni me preocupé por conducir. Eso sí, de chico me daba mucha maña con la bici y el triciclo”, bromeó.