El debut de Nicolás Occhiato como conductor de La Voz Argentina generó un intenso debate en el mundo de la televisión, especialmente tras los comentarios del propio Occhiato sobre el "detrás de escena" y la rigurosidad del formato. Este escenario de polémica encontró en Beto Casella un nuevo protagonista, quien no dudó en salir a cruzar a los críticos del joven presentador, marcando una clara diferencia con el trato que recibía el histórico conductor, Marley.

Desde su programa, Bendita, Casella analizó la situación con su característico tono irónico y directo. "Están en cada punto, en cada coma," sentenció el conductor, refiriéndose a la minuciosa observación y crítica que recibe Occhiato en cada una de sus apariciones en pantalla. La polémica se encendió luego de que Occhiato se refiriera a los desafíos del reality y la producción.

"Están en cada punto, en cada coma," insistió Casella, minimizando el impacto de los comentarios del ex Combate. Luego, el conductor elevó el tono de su crítica, apuntando a un doble estándar en la industria. "A Marley, que era el anterior conductor de ese programa, ¡le festejaban todos los errores! Pero a Occhiato no le dejan pasar una," disparó Casella, poniendo en relieve la disparidad de las reacciones.