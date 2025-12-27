Christian Petersen fue trasladado con éxito desde San Martín de los Andes a un centro médico de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires, tras varios días internado en la Patagonia por una fuerte descompensación. El traslado se realizó en un avión sanitario con monitoreo constante, según informaron sus familiares.

Desde el Hospital Alemán, donde el chef continúa su recuperación, emitieron el primer parte médico oficial. Allí explicaron que Petersen fue recibido por un equipo interdisciplinario y que se encuentra estable. Además, se le realizaron nuevos estudios para ajustar su tratamiento conforme a su evolución.

El sanatorio destacó que la atención médica se desarrolla en un ambiente de confidencialidad y con respeto hacia la familia, que permanece atenta a cada etapa de la recuperación del cocinero.

La familia de Petersen aclaró que el cuadro inicial parecía sencillo pero resultó ser más grave de lo esperado. Atribuyeron la pronta atención médica a la intervención del guía que lo acompañaba durante la excursión al volcán Lanín.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín”, afirmaron los familiares. Señalaron que esta situación desencadenó una descompensación multiorgánica que, con el paso de los días, pudo ser controlada.