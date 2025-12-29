Este lunes 29 de diciembre, se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen, el reconocido chef de 56 años que continúa internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

El hospital informó que Petersen permanece en la unidad coronaria y se encuentra bajo control médico permanente. Según el comunicado oficial, el paciente está hemodinámicamente estable en el momento actual.

Además, se indicó que, dentro de las próximas 48 horas, se realizarán estudios complementarios conforme a los protocolos habituales de atención. El parte fue firmado por el director médico del hospital, Dr. Norberto Mezzadri.

El Hospital Alemán resaltó que mantendrá el secreto médico y el respeto por la privacidad del chef y su familia, y no brindará más detalles sobre su evolución, siguiendo la postura del entorno cercano de Petersen desde que se descompensó.

Christian Petersen sufrió una falla multiorgánica durante una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. Fue asistido por los guías del lugar y trasladado inicialmente a un centro de salud en Junín de los Andes, para luego ser derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Debido a la gravedad de su estado, permaneció diez días en terapia intensiva en ese hospital y, el pasado viernes 26 de diciembre, fue trasladado en un traslado sanitario sin complicaciones al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde se continúa con su tratamiento.

Al llegar al Hospital Alemán, un equipo multidisciplinario realizó una evaluación general y ajustó el tratamiento de acuerdo con los resultados obtenidos, buscando brindar la mejor atención posible en un centro de mayor complejidad.