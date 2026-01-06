El chef Christian Petersen recibió el alta médica este martes, tras permanecer internado casi un mes luego de sufrir una descompensación mientras ascendía el Volcán Lanín. Tras su salida del centro de salud, el cocinero regresó a su hogar para continuar con la recuperación.

El episodio que motivó la internación ocurrió el 12 de diciembre, cuando Petersen integraba una expedición en las cercanías de Junín de los Andes. Durante el ascenso presentó signos de agotamiento, lo que derivó en la intervención de guardaparques y su posterior traslado de urgencia a un hospital local. Allí fue asistido y diagnosticado con fibrilación auricular.

Publicidad

En una primera instancia, el chef fue internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva debido a una falla multiorgánica. Posteriormente, el 26 de diciembre, fue trasladado en avión sanitario a Buenos Aires e internado en el Hospital Alemán, donde continuó bajo monitoreo médico.

Fuentes cercanas confirmaron que el alta fue otorgada luego de que los controles realizados no presentaran complicaciones. El último parte médico, difundido el 2 de enero, había informado que Petersen se encontraba estable y bajo seguimiento permanente, con estudios realizados conforme a los protocolos habituales.

Publicidad

En un mensaje enviado a un periodista y difundido por Teleshow, el propio Petersen señaló que aún restan estudios cuyos resultados se conocerán en los próximos días y agradeció la atención recibida por los equipos médicos que intervinieron durante su internación. "Me salvaron la vida", señaló el chef.

La información sobre su estado de salud fue manejada con reserva durante todo el proceso, a pedido de la familia. Con el alta médica confirmada, el chef continuará su recuperación en el ámbito privado, acompañado por sus allegados.