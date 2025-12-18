La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar utilizando una tobillera electrónica. La decisión se tomó al rechazar un recurso presentado por la defensa de la ex presidenta en el marco de la causa conocida como Vialidad.

El fallo fue firmado por los tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la queja presentada tras el rechazo previo del recurso extraordinario por parte de la Cámara Federal de Casación Penal.

Cristina Kirchner cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y confirmada por la Sala IV de la Cámara de Casación. En ese proceso fue considerada penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, vinculado a la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas controladas por Lázaro Báez, también condenado en la misma causa.

En su resolución, la Corte sostuvo que los cuestionamientos de la defensa contra el uso del dispositivo de monitoreo electrónico carecían de fundamentación autónoma. Señaló que los argumentos se limitaron a reiterar una disidencia formulada en instancias anteriores y no explicaron por qué la medida no sería necesaria para asegurar el cumplimiento de la pena.

El tribunal también rechazó las recusaciones planteadas contra sus integrantes, al considerar que se basaban únicamente en el desacuerdo con decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones. En cuanto a los cuestionamientos sobre el régimen de visitas, la Corte declaró inoficioso pronunciarse debido a que el esquema objetado había sido reemplazado por uno nuevo dispuesto en noviembre de 2025.

En paralelo, el juez del TOF 2, Jorge Gorini, resolvió mantener la prisión domiciliaria de la ex presidenta en su departamento de la calle San José, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, autorizó el acceso a la terraza del edificio por un máximo de dos horas diarias, bajo las condiciones establecidas para el régimen de encierro.

La resolución judicial ratificó así la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso obligatorio de la tobillera electrónica y los controles periódicos, con modificaciones en el régimen de visitas, que ahora exige detallar los motivos en determinados casos.