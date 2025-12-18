Tras el contundente triunfo electoral del oficialismo, la industria nacional atraviesa un momento crítico marcado por una caída significativa en la producción y una creciente presión para ajustar costos. Empresarios del sector anticipan recortes de personal como respuesta a la recesión, el avance de las importaciones y la necesidad de adaptarse a un escenario de menor inflación.

En noviembre, la producción industrial registró su mayor caída interanual en 16 meses, con un descenso del 6,1%, según datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Además, la capacidad ociosa en el sector ronda el 40%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), lo que agrava las preocupaciones sobre el empleo.

Un economista consultado por Ámbito, que prefirió mantener el anonimato, advirtió que “en las próximas semanas podría aumentar el número de despidos en la industria”. Explicó que varias empresas habían postergado los recortes por incertidumbre sobre el rumbo económico, pero que el reciente resultado electoral genera la expectativa de que se mantendrá la política económica impulsada por el presidente Javier Milei.

La situación laboral se torna especialmente delicada en un contexto donde la desocupación ha aumentado, según una encuesta de Management & Fit, que señala que el temor a perder el empleo subió del 12,5% al 14,4% entre septiembre y diciembre. La desocupación se posiciona como la cuarta preocupación social, detrás de la inflación, la corrupción y la pobreza.

El último informe del INDEC revela que el 16,5% de las empresas industriales consultadas en noviembre planeaba reducir su planta de personal en los próximos tres meses, mientras que solo un 3,4% proyectaba incrementarla. Este dato refleja la tendencia a la baja en la generación de empleo dentro del sector.

El avance de las importaciones representa otro desafío importante para la industria local. El cierre de la planta de producción de lavarropas de Whirlpool en Pilar, Buenos Aires, que implicó la pérdida de aproximadamente 220 puestos de trabajo, es un ejemplo claro de cómo la falta de competitividad y la creciente importación de productos terminados afectan el empleo.

Además, las importaciones de maquinaria y bienes de capital aumentaron un 38% en los primeros diez meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Este fenómeno podría acelerar la sustitución de mano de obra por tecnología, implicando un cambio estructural en el mercado laboral industrial.

Los especialistas también destacan que la incorporación de tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, está transformando el sector, lo que puede derivar en la pérdida de empleos tradicionales. Sin embargo, reconocen que esta modernización es necesaria para superar el estancamiento económico que persiste desde hace décadas. Según el economista Fernando Navajas de FIEL, la productividad laboral en Argentina se mantiene en niveles similares a los de 1981, evidenciando la urgencia de innovar y mejorar la competitividad.