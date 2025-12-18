La empresa Obras Sanitarias informó que se realizará un corte total de tránsito por el plazo de dos días en un sector del departamento Capital, debido a trabajos en la red cloacal.

Según el comunicado oficial, las tareas se llevarán a cabo el viernes 19 de diciembre sobre calle Tucumán, en el tramo comprendido entre Cereceto y Paraguay. Allí, personal del área de Servicio Cloaca realizará la renovación de una conexión domiciliaria, reemplazando una cañería de asbesto cemento de 100 milímetros por una de PVC de 110 milímetros.

Para ejecutar las maniobras previstas, será necesario interrumpir completamente el tránsito vehicular en ese sector durante 48 horas. Desde la empresa indicaron que la zona permanecerá debidamente señalizada y contará con carteles indicativos para desvíos por calles alternativas.

Obras Sanitarias recomendó a los conductores circular con precaución y atender la señalización dispuesta, mientras duren los trabajos programados. Además, recordó que ante consultas se encuentran habilitados los canales de atención habituales.