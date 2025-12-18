La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves 18 de diciembre la Ley de Presupuesto 2026, que supera los $3 billones y mantiene el equilibrio fiscal solicitado por el Gobierno nacional. Con el esquema ya definido, el Ejecutivo provincial comenzó a delinear cómo se distribuirán las partidas en cada área, con un marcado énfasis en la asistencia social.

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, su titular Carlos Platero confirmó que el eje central del presupuesto estará puesto en la ayuda alimentaria y en la continuidad de los programas sociales. “Hemos hecho hincapié en lo que es la asistencia y la ayuda alimentaria por la situación económica que vive el país. Esto no escapa a la provincia ni a los departamentos”, explicó el funcionario en diálogo con DIARIO HUARPE.

Platero remarcó que la planificación se realizó pensando en los sectores más vulnerables. “El presupuesto está elaborado pensando en la gente, en aquellas personas que la están pasando mal, y vamos a seguir manteniendo todos los programas que se han venido sosteniendo”, aseguró.

En ese marco, destacó la decisión política de la gestión provincial de sostener iniciativas que antes dependían de fondos nacionales. “Hubo programas que venían de Nación y en algún momento dejaron de llegar esos recursos. Por disposición del gobernador se nos indicó: ‘No cortes ningún programa, sigamos trabajando y sigamos aportando’”, relató. Entre ellos mencionó el sostenimiento de los comedores escolares.

El ministro también se refirió a la relación reciente con el Gobierno nacional y al impacto en el financiamiento social. “En los últimos 60 días hemos tenido una gran conexión. Han empezado a llegar fondos que durante el año no estaban llegando”, señaló, y agregó: “Hay muy buena predisposición por parte del Gobierno nacional y, por nuestra parte, necesitamos esas herramientas para continuar con estos programas”.

Con el Presupuesto 2026 ya aprobado, la Provincia apuesta a sostener la contención social en un contexto económico complejo, garantizando la continuidad de la asistencia alimentaria y de los programas destinados a los sectores más vulnerables de San Juan.