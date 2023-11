Los Juegos Intercolegiales cerrarán a lo grande en San Juan. Este jueves 9 de noviembre se reunirán alumnos de nivel primario y secundario para correr una maratón. En estos últimos años, ha sido la cita deportiva más importante y que reúne a una gran cantidad de jóvenes deportistas. En esta edición, participaron más de 30.000 chicos de todos los rincones de la provincia.

En la maratón de cierre darán el presente más de 100 escuelas de la provincia. Este evento deportivo reunirá a estudiantes de diferentes niveles y categorías para poner a prueba sus habilidades atléticas.

Los jóvenes se reunirán en un punto de encuentro que será la Plaza del Sol, en el Parque de Mayo. La hora de concentración está pactada para las 8:00 y la largada será a las 9:30. Los corredores se enfrentarán a distancias específicas según sus categorías: 2,7 kilómetros para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, y 1.7 kilómetros para la categoría Sub 12. La llegada será en el Estadio Aldo Cantoni.

Circuito nivel primario

Circuito nivel secundario

Desde la organización solicitaron a quienes vayan a participar que tomen algunos recaudos, como por ejemplo usar ropa ligera, una gorra para protegerse del sol, una botella de agua para mantenerse hidratados y protector solar. Estas precauciones ayudarán a los participantes a sobrellevar las condiciones climáticas y finalizar la maratón en óptimas condiciones.

Inscripción para la Maratón Intercolegiales 2023