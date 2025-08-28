Lewis Hamilton y su continuidad en Ferrari: polémicas declaraciones del multicampeón

El inicio de Lewis Hamilton con la escudería Ferrari ha estado marcado por una serie de desafíos inesperados. A días del Gran Premio de Países Bajos, el siete veces campeón del mundo realizó declaraciones llamativas, admitiendo que la presión de su llegada al equipo italiano ha sido abrumadora. Según el portal Motorsport, Hamilton aseguró durante el media day en Zandvoort que su primera mitad de la temporada no ha sido "lo más agradable", y que ha llegado a sentirse "inútil".

Hamilton explicó que la presión que ha sentido se debe a una combinación de factores, incluyendo la integración en un equipo tan grande y la notoriedad de Ferrari como "la marca más importante" de la Fórmula 1. Su objetivo ahora, según sus propias palabras, es "trabajar duro, mantener la cabeza baja" y "volver a disfrutar" del deporte. Estas reflexiones llegan después de una primera mitad de la temporada en la que su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas, especialmente en comparación con su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien lo ha superado consistentemente.

Publicidad

El contraste entre ambos pilotos se hizo especialmente evidente en el Gran Premio de Hungría, donde Hamilton fue eliminado en la Q2 mientras Leclerc lograba la pole position con el mismo monoplaza. Esta frustración llevó al británico a sugerir que el equipo debía buscar un reemplazo para su asiento. Sin embargo, su excompañero George Russell le quitó importancia a esas declaraciones, calificándolas de "tonterías". Russell argumentó que en situaciones de alta tensión, las emociones pueden llevar a reacciones inmediatas, y que Hamilton sigue siendo "el mejor piloto de todos los tiempos".

¿Problemas para Lewis Hamilton en Ferrari?

Las declaraciones de Russell resaltan la dificultad de adaptarse a un nuevo equipo y a un monoplaza con falencias. Hamilton, que marcha en la sexta posición del campeonato de pilotos con 109 unidades, 42 puntos por debajo de Leclerc, no ha logrado alcanzar el podio en las primeras 14 carreras. De no conseguirlo en el próximo fin de semana, establecerá un récord no deseado para un piloto de su calibre: la mayor cantidad de largadas para Ferrari sin un podio.

Publicidad

Pese a los retos, Hamilton se mantiene optimista y confiado en el "potencial" de Ferrari, y asegura que siempre ha enfrentado adversidades en su carrera. Las expectativas generadas por su traspaso al equipo del Cavallino Rampante fueron muy altas, especialmente tras su victoria en la carrera sprint de China a principios de año. Ahora, el piloto se enfoca en dejar a un lado el "ruido" mediático y concentrarse en el "amor puro" por la competición, con la esperanza de "días más soleados" en el futuro.