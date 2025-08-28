Sociedad > Para chuparse los dedos
Tarta de coco: receta fácil y deliciosa para disfrutar en casa
La tarta de coco es un postre que, pese a su apariencia de pastelería profesional, resulta muy sencilla de preparar y perfecta para compartir en una merienda especial o para cerrar una comida entre amigos.
El secreto para lograr un resultado espectacular está en utilizar un buen dulce de leche, preparar una cobertura de coco siguiendo una receta adecuada y hornear el pastel justo el tiempo necesario para que adquiera un tono dorado sin resecarse, garantizando así un postre delicioso sin complicaciones.
Ingredientes para 8 personas: 275 g de harina de trigo para la masa quebrada, 135 g de manteca, 65 g de azúcar glas, 1 huevo, 350 g de dulce de leche, 200 g de coco rallado, 125 ml de leche, 2 cucharadas de leche condensada y 3 huevos.
El proceso comienza mezclando la harina con la mantequilla en dados y el azúcar glas hasta obtener una textura arenosa. Luego, se incorpora el huevo y se amasa hasta formar una masa compacta y homogénea. La masa se envuelve en film transparente y se refrigera durante una hora para que tome consistencia.
Después, la masa se extiende entre dos láminas de papel sulfurizado hasta cubrir la superficie del molde y sus paredes. Para esta preparación se utilizó un molde de 25 cm de diámetro. Se coloca la masa en el molde, se cubre con garbanzos para evitar que suba y se hornea la base durante 25 minutos a 180ºC. Una vez fuera del horno, se deja atemperar antes de continuar con el relleno y la cobertura.
