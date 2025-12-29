Un joven de 21 años fue detenido en Capital luego de intentar robar una moto y escapar escondiéndose dentro de una cuneta para evitar ser visto por la Policía. El hecho ocurrió el último sábado pasadas las 14.

Fuentes policiales informaron que el delincuente fue identificado como Héctor Domingo Herrera Nievas, apodado “Poquito”. El ladrón fue capturado cuando intentó sustraer una Honda CG Titan 150cc estacionada en calle Entre Ríos y avenida Libertador.

El dueño de la moto vio el momento del intento de robo y denunció.

Los efectivos detallaron que Nievas utilizó un destornillador para forzar el tambor de arranque de la moto. Sin embargo, al no lograr arrancar el vehículo decidió huir por calle Entre Ríos en dirección a 25 de Mayo.

El damnificado logró observar la situación, siguió al delincuente y dio aviso inmediato al 911. Luego, móviles del Cuerpo Especial de Vigilancia y efectivos de la Policía Ciclística iniciaron un rastrillaje por la zona y dieron con Héctor Nievas.

Los policías, tras un rastrillajes, encontraron y detuvieron al ladrón oculto dentro de una cuneta ubicada sobre el lado Oeste de calle Tucumán. En la requisa, los agentes secuestraron un destornillador marca Stanley, la herramienta que habría sido utilizada para violentar el sistema de encendido del rodado, según detallaron fuentes policiales.

Herrera Nievas, domiciliado en el barrio General Acha, quedó detenido y fue acusado en Flagrancia por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública. El damnificado recuperó su moto, que no sufrió daños de consideración.