La provincia de San Juan fue elegida para albergar HERON (Hybrid Elevated Radio Observatory for Neutrinos), un observatorio dedicado a la búsqueda de neutrinos astrofísicos de ultra-alta energía. El proyecto recibió recientemente un financiamiento de 14 millones de euros aprobado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), en el marco de la convocatoria Synergy Grant 2025.

De 712 propuestas presentadas, solo 66 fueron seleccionadas y, finalmente, San Juan resultó el lugar elegido para la instalación de este innovador observatorio. La decisión fue anunciada por autoridades del Gobierno provincial, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, durante una reunión en la que se abordó la futura ubicación del observatorio en plena cordillera de Los Andes.

HERON será un proyecto internacional, con participación de científicos de Argentina, Francia, España y Estados Unidos, y busca abrir una nueva rama de la astronomía: la de los mensajeros múltiples del Universo, estudiando fenómenos mediante neutrinos ultra-energéticos, rayos gamma, ondas gravitacionales y rayos cósmicos.

“La CNEA está al frente de este proyecto por la calidad de sus científicos y su experiencia tecnológica en detección de partículas y astrofísica”, destacó el presidente de la CNEA, Dr. Ing. Germán Guido Lavalle, resaltando además el impacto positivo del proyecto en la provincia de San Juan.

La presentación oficial se realizó en el Anexo de la Legislatura provincial, con la presencia del vicegobernador en ejercicio Fabián Martin, autoridades de la CNEA y del Gobierno provincial, y representantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

HERON combinará un diseño híbrido único en el mundo, con 24 estaciones compactas ubicadas a 1000 metros de altura y 360 estaciones autónomas dispersas entre los 500 y 1500 metros, capaces de detectar neutrinos de energías superiores a 10¹⁶ eV. Este diseño permitirá identificar partículas que viajan prácticamente sin desviarse desde los entornos más extremos del cosmos, funcionando como mensajeros directos de fenómenos astrofísicos aún poco comprendidos.

El emplazamiento en la precordillera sanjuanina fue elegido por sus condiciones geográficas y su mínima contaminación electromagnética, esenciales para la detección de estas señales extremadamente débiles. “HERON requiere de un detector con sensibilidad diez veces superior a los instrumentos actuales, gran campo de visión y altísima resolución angular”, explica el Dr. Matías Hampel, jefe del Departamento de Diseño y Construcción de Detectores de la CNEA.

Durante los próximos seis años, el equipo internacional optimizará el diseño final del instrumental y del sistema de adquisición, construirá e instalará las estaciones y pondrá en marcha el observatorio, que se convertirá en una infraestructura de referencia mundial para la comunidad de astrofísica de partículas.

Con HERON, San Juan se posiciona como un centro estratégico para la astronomía de vanguardia, con un proyecto que combina ciencia de frontera, innovación tecnológica y cooperación internacional.