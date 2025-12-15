Quién es la famosa periodista que renunció a su trabajo

Los Profesionales de Siempre, el ciclo de televisión conducido por Flor de la V, suma una nueva baja a su historial de cambios. El programa se ha convertido en el ciclo que más ha renovado su panel a lo largo del año.

Ángel de Brito fue el encargado de revelar en sus historias de Instagram que Débora D'Amato decidió dar un paso al costado de la producción. El conductor de espectáculos señaló que esta salida obedece a razones logísticas y económicas, indicando que "Los Profesionales vuelve a tener una baja. Debe ser el programa que más panel cambió este año".

Según la información aportada por De Brito, Débora D'Amato presentó su renuncia debido al inminente cambio de horario del programa, un movimiento que afectaba directamente su presupuesto familiar. El periodista explicó que la decisión fue tomada por la panelista al considerar el impacto del nuevo horario en sus gastos de cuidado infantil: "Para cumplir, debería contratar a la niñera por más horas, con su sueldo no le alcanzaría", detalló el periodista.

Esta salida se suma a otras renuncias significativas que marcaron el ciclo de Flor de la V, como las de Estefi Berardi y Alejandro Castelo. La partida de Berardi, en particular, estuvo rodeada de polémica, dejando a la panelista enfrentada con la conductora y criticando los manejos del programa.

A pesar de las constantes variaciones en su equipo, Flor de la V confirmó recientemente la continuidad del programa en El Nueve para 2026, desmintiendo rumores de que el ciclo sería levantado. La conductora, que afianzó su lugar en el rubro tras su paso por Intrusos, anticipó los cambios que se verán el próximo año: "Ya tengo producción nueva y a partir del 2026 vamos de 15 a 17". Hasta finales de este año, el panel se mantiene con Damasia Ochoa, Fernando Cerolini, Josefina Pouso y Fede Flowers, entre otros panelistas rotativos.