Araceli González sobre Suar: "Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar"

Araceli González se presentó en La noche de Mirtha y, ante una pregunta directa de Mirtha Legrand—quien la descolocó inicialmente al consultarle por su prolongada ausencia en el programa—la actriz se quebró emocionalmente al abordar la relación con su expareja, Adrián Suar.

Mirtha la abordó directamente sobre su vínculo actual: “¿Cómo estás con Suar?”. La respuesta de González reveló una profunda tristeza y distancia: “Con Adrián, te lo digo con mucha tristeza, no me llevo, pero no por una elección mía”. La actriz explicó que esta realidad se da porque “Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan".

Ella contrastó esta situación con su primer matrimonio con el padre de Flor Torrente, señalando que, aunque fue un momento difícil, con el tiempo hubo una reconciliación y agradecimiento por la crianza de su hija, lo que demuestra que la conciliación es posible para ella.

Al detallar las razones de la lejanía con Suar, González vinculó la distancia al entorno del productor: “yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión, a veces te rodea muchísima gente, y a veces no es todo lo bueno lo que te rodea, entonces eso es muy difícil dosificar con quien te quedas y con quién no". Con dolor, la actriz concluyó sobre su lugar en esa dinámica: "Y yo creo que fui la no elegida. Así…cuando dosificas, yo fui la no elegida”.

A pesar del quiebre emocional, González elogió la carrera de su exmarido y padre de Toto Kirzner: “Voy a hablar muy bien del padre de mi hijo (Toto Kirzner), es muy talentoso, un hombre que apostó y cambió la televisión argentina”. Además, comentó que a su hijo siempre le recuerda el brillo de su historia pasada: “Y a veces Toto, cuando surge lo que surge, que hablan de nosotros como pareja icónica, emblemática de la televisión, que se enamoraron en una novela y después en la vida, yo le decía: ‘Toto, cuando vos naciste, parecía que nacía el Príncipe Carlos’”.

Finalmente, la actriz reconoció el esfuerzo personal que le supuso superar la separación: “Yo solté. Trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”. Al ser consultada por Mirtha sobre si sufrió, Araceli tardó en contestar y se quebró en llanto, logrando solo decir: “Perdón”, y luego sumando: “Perdón, no quería llorar”. La principal causa de su dolor y su motor de acción ha sido su hijo, confesando que “Me hace mal ver sufrir a mi hijo ante estas situaciones”. Araceli afirmó que su dedicación ha sido proteger a sus hijos y defender lo que debía "por detrás de las cámaras", asegurando que "nunca me interesó hacer prensa con esto. Yo quiero que mi hijo esté feliz”.