El hombre de 70 años que mató al verdulero de Ruta 40, en Pocito, frente al juez

Miguel Ángel Ávila, un hombre de 70 años, fue formalmente imputado este lunes como el conductor responsable del violento choque múltiple que el pasado viernes terminó con la vida de Juan Agapito Cabrera, un reconocido vendedor de verduras en Pocito. La audiencia judicial reveló los detalles de la tragedia ocurrida en la intersección de Ruta 40 y Calle 9.

Semáforo en rojo, velocidad y tragedia: la secuencia del choque que terminó con la vida de un vendedor. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

La secuencia de la tragedia

El siniestro, registrado a las 9:45 del viernes, tuvo como desencadenante una maniobra que las pericias preliminares califican de imprudente. Según el expediente de la UFI Delitos Especiales, una Renault Kangoo que circulaba por la Ruta 40 no redujo la velocidad ni se detuvo ante un semáforo en rojo, impactando a alta velocidad contra dos vehículos que esperaban el cambio de luz.

Publicidad

La secuencia fue devastadora: primero, la Kangoo embistió por detrás a una Toyota Hilux, conducida por Andrés Emanuel Bustos, que se encontraba detenida. La fuerza del impacto impulsó a la camioneta contra un Fiat Palio que estaba delante, al mando de Carla Antonela Navarro Martínez, quien viajaba con Gabriel Agustín Regó Puente Dura. Tras la colisión, la Kangoo salió despedida por los aires, perdió todo control y cayó sobre la banquina de la ruta.

Fue en ese momento cuando la tragedia se consumó. El vehículo arrolló a Juan Agapito Cabrera, de 52 años, quien en ese instante se encontraba junto a su camioneta Dodge 1500, ofreciendo sus productos como era su rutina diaria. Pese a la inmediata llegada de los servicios de emergencia, el verdulero falleció en el acto a causa de las graves lesiones sufridas.

Publicidad

La audiencia Judicial y la situación de las víctimas

Este lunes, el juez Roberto Montilla presidió la audiencia de formalización de cargos contra Miguel Ángel Ávila. El jubilado, asistido por sus defensores Néstor Olivera y Marcelo Sandez Luján, escuchó la acusación del fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes sustentaron la imputación con las primeras pericias y testimonios recabados.

Mientras Ávila enfrenta el proceso penal, el balance de víctimas del siniestro muestra heridas físicas y emocionales. Los dos jóvenes que viajaban en el Fiat Palio, Carla Navarro Martínez y Gabriel Regó Puente, debieron ser internados en el Hospital Rawson. Afortunadamente, su evolución es favorable y ya se encuentran fuera de peligro. El conductor de la Toyota Hilux resultó ileso, al igual que el propio Ávila y su acompañante en la Kangoo, quienes recibieron asistencia en el lugar pero no requirieron traslado a un centro médico.