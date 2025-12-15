Condenaron a Jorge Rial y Luis Ventura por el caso de Beatriz Salomón

A más de 20 años de iniciado el litigio, finalmente salió la sentencia del caso de Beatriz Salomón, quien falleció en 2019 sin llegar a ver este momento. El documento judicial expuso la culpabilidad de Jorge Rial y Luis Ventura, además del canal América TV, por la difusión de imágenes que llevaron a la actriz a iniciar acciones legales.

El conductor Ángel de Brito anunció en su ciclo Ángel responde el resultado: “Salió la sentencia del caso Beatriz Salomón contra Jorge Rial y otros, sobre daños y perjuicios”. El fallo judicial subrayó que las imágenes que involucraban a Salomón y a su entonces esposo, el cirujano plástico Alberto Ferriols, “Afectaron la intimidad de Beatriz Raquel Salomón, que no se encontraban justificadas (las imágenes) porque eran ajenas a la actividad por el cual ella había adquirido notoriedad y carecían de interés general”.

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2004, cuando el programa Punto Doc puso al aire un informe que buscaba demostrar que Ferriols había tenido intimidad con una persona travesti a cambio de una intervención. Aunque Salomón y Ferriols habían sido invitados a Intrusos en la Noche, desconocían el contenido del informe. La pareja fue filmada en vivo mientras el material se emitía, y esas imágenes se replicaron durante años en diversos programas. La actriz siempre sostuvo que Rial y Ventura le habían hecho 'una cama' y que 'siempre supieron lo de la cámara oculta' y aún así la expusieron, aunque los periodistas siempre insistieron en que no estaban al tanto del contenido del material.

El magistrado concluyó en la inexistencia de consentimiento, afirmando: “Cabe concluir en la inexistencia de un consentimiento tácito por parte de Salomón, y por lo tanto en la falta de autorización por parte de la actora a los codemandados, Rial Jorge, Ventura Luis y América TV”.

Respecto a la compensación económica, la sentencia detalló que el magistrado de la anterior instancia fijó la suma de 400 mil pesos para resarcir la incapacidad psicológica de la actora y la de 800 mil pesos para el daño moral”. Este monto, que suma 1.2 millones de pesos, deberá actualizarse con los intereses que han corrido desde que se inició la causa, hace más de 20 años.