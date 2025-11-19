La Joaqui volvió a expresarse sobre el supuesto enfrentamiento con Wanda Nara, mientras las versiones sobre un cruce fuerte en el estudio de MasterChef Celebrity continúan creciendo entre los participantes. Ambas figuras negaron la confrontación.

Las sospechas surgieron tras la información que Majo Martino reveló en SQP, en la que aseguró que el conflicto se habría originado debido a supuestos mensajes que Wanda le habría enviado a Enzo Fernández, pareja de Valu Cervantes. Este clima de comentarios internos impulsó a La Joaqui a realizar una nueva aclaración pública.

Publicidad

En diálogo con SQP, La Joaqui fue categórica: "Es mentira". Buscando despejar dudas sobre su personalidad, agregó: "Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce". La artista insistió en que "no hay tal crisis" y que la relación entre todos es armoniosa, aunque la salida de Valentina Cervantes del reality fue "re triste, porque no queríamos que Valu se fuera".

La cantante profundizó en el fuerte vínculo que generó con Cervantes durante la competencia. Viendo comentarios en redes sociales, ella aseguró que no fueron necesarios tres meses para volverse amigas, sino que "necesité 24 horas para saber que si ella necesita que yo esté, estoy". Añadió que "Si la conocieran a Valentina sabrían que es un amor a primera vista".

Publicidad

Respecto a los rumores que señalaban que Cervantes habría mostrado los supuestos mensajes de Wanda, La Joaqui defendió el perfil de su compañera: "Valu es una gran señora y lo que más le importa son sus hijos y su familia. No haría nada que perjudique a sus nenes".

Sobre la dinámica mediática, La Joaqui reveló que se comunicó directamente con Yanina Latorre para aclarar que no estaba molesta ni ofendida por la información que circulaba a partir del aporte de Majo Martino. Ella reflexionó que "Nunca me enojaría" y que entiende que el trabajo del periodista es complejo, ya que les toca hablar de lo que es tendencia. Finalizó con una mirada realista sobre la exposición, señalando que las filtraciones suelen venir de alguien en quien confían y que "Inevitablemente el chisme alguna vez va a ser uno".