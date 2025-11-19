La decisión de Marcelo Tinelli de terminar Estamos de Paso, su ciclo en Carnaval Stream, sigue generando repercusiones entre los integrantes del programa. En medio del clima de preocupación por el difícil momento personal que atraviesa el conductor, Sabrina Rojas, integrante del ciclo, tomó la palabra.

A través de sus redes sociales, Rojas le dedicó un mensaje cargado de afecto a Tinelli, dejando en evidencia el vínculo cercano que mantuvieron durante el proyecto y el impacto que la noticia generó puertas adentro. Su gesto se suma a las muestras de respaldo que Tinelli viene recibiendo desde que estallaron las tensiones familiares.

La actriz compartió una story en Instagram dirigida directamente al conductor. El mensaje reflejó la buena relación que construyeron durante los meses de trabajo: "Marce, gracias por este proyecto con amigos, es hermoso trabajar con vos y todo tu equipo". Esta publicación apareció en un contexto en el que todo el equipo intenta adaptarse al cierre anticipado del ciclo, que llegó en medio de la tormenta personal que afectó a Tinelli en las últimas semanas.

A lo largo del mensaje, Rojas reforzó su postura de acompañamiento en esta etapa en la que el conductor decidió priorizar su vida personal. "Banco mucho tu decisión de ocuparte de lo importante", expresó, respaldando públicamente la determinación que él mismo comunicó al anunciar la finalización del programa. El gesto de la actriz tomó peso como muestra interna de solidaridad, dado que la atención mediática se centró en sus dificultades familiares que lo alejaron de la pantalla.

Además, Rojas optó por hacer explícito el cariño que siente por Tinelli y el entusiasmo que le generó ser parte del proyecto. "Sabés lo que te quiero y lo feliz que me puso estar al lado tuyo", aseguró. Lejos de despedirse, Rojas cerró su mensaje con un deseo hacia el futuro: "Por mil proyectos más, ¡Vamos Marce!", acompañado de emojis de corazón y fuerza.