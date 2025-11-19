El conflicto judicial entre Mirtha Legrand y su exchofer Marcelo avanzó de manera definitiva esta semana, luego de que se confirmara el inicio formal del juicio laboral por despido ilegal y años de registración fraudulenta. La demanda, que comenzó a tomar estado público en septiembre, apunta a irregularidades en su vínculo laboral durante ocho años y reclama una suma superior a los 158 millones de pesos.

Marcelo trabajó más de treinta años junto a la figura televisiva, acompañándola no sólo en sus traslados profesionales, sino también en tareas personales y en la organización de prensa durante presentaciones y eventos. Según confirmó el periodista Luis Bremer, quien reveló el caso en Desayuno Americano, el vínculo se modificó cuando la diva comenzó a utilizar un chofer tercerizado.

La causa ya tuvo dos audiencias preliminares, en las que la jueza interviniente les propuso a los abogados de Legrand saldar gran parte del reclamo, excluyendo únicamente las multas. La magistrada sugirió pagar conceptos básicos como los años adeudados, el mes por año trabajado y otros rubros. Sin embargo, la defensa del exchofer rechazó el ofrecimiento al considerar que la cifra propuesta resulta sensiblemente menor a lo que le corresponde.

Con el rechazo del acuerdo, la Justicia dio inicio a la etapa de testigos y el juicio avanza formalmente, aunque aún no se confirmó si Legrand asistirá personalmente a las distintas instancias. Desde el entorno del exchofer sostienen que existe un monto que no fue contemplado en las negociaciones previas y que supera ampliamente la propuesta inicial.

El reclamo económico asciende a $158.070.517, según detalló Bremer, quien remarcó que se trata de una cifra vinculada a 27 años de trabajo registrados en una categoría inferior a la que le correspondía. Según agregó la periodista Cora de Barbieri, esa mala registración implicó un salario menor durante gran parte de su desempeño laboral.

El caso continuará en los tribunales laborales, donde se analizarán testimonios y documentación para definir si existieron irregularidades y si el exchofer fue afectado por una registración errónea durante su extensa trayectoria junto a la histórica conductora de la televisión argentina.