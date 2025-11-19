En una charla a corazón abierto en el streaming No Tan Pronto, Nito Artaza volvió a hablar sin filtros sobre su vida afectiva y compartió varias definiciones que captaron la atención. El actor y humorista mostró una faceta profundamente reflexiva al abordar sus errores, sus relaciones pasadas y su modo de entender el amor en la actualidad.

Lejos de la fama de seductor que lo ha perseguido durante décadas, Artaza quiso aclarar que nunca se consideró un “picaflor” profesional. Explicó que le han "hecho fama de eso," pero que él en realidad "cultiva relaciones, afectos" y tiene "amores que me han durado mucho tiempo”. Además, marcó su postura sobre los vínculos tradicionales: no cree "en el amor para siempre ni en convivir eternamente" en el siglo XXI.

Aunque reconoció haber sido infiel, Artaza aseguró que su principal aprendizaje fue comprender la responsabilidad afectiva. Hoy, su prioridad es no lastimar a nadie. Él prefiere que lo lastimen a él antes que dañar a alguien que quiere.

El actor reveló que, a nivel personal, siempre procuró cerrar cada historia con honestidad y empatía. Afirmó haber abrazado, llorado con ellas y les pidió perdón si se equivocó a "todas las personas que fueron mis parejas". Artaza admitió que, si de pedir disculpas se trata, tiene "un montón" de disculpas pendientes. Reflexionó que cuando uno es más joven, es "soberbio" y cree que tiene la verdad, pero la vida lo "baja de un golpe" y le enseña a respetar la mirada del otro. Mencionó que incluso la política lo moldeó, enseñándole a escuchar la otra campana y a respetar a quien piensa distinto.

En otro tramo de la conversación, Nito Artaza reveló un momento significativo que tuvo "hace muy poco" con una mujer importante en su vida. Ella le comunicó una frase que lo movilizó profundamente: “Yo no quiero ser parte de un esquema donde vos tenés diversos afectos. En el fondo, las mujeres queremos ser especiales. Y si no soy especial para vos, voy a sufrir”. El actor reconoció que esta mujer tenía razón y que "no me gustaría jamás volver a lastimar", concluyendo que es elemental que si la otra persona no se siente única, la relación "no funciona".

Finalmente, sobre el tema de las relaciones abiertas, Artaza fue contundente sobre sus límites. Aunque admitió que puede tener vínculos informales si ambas partes lo acuerdan, dejó claro que nunca tuvo pareja abierta. “Si estoy en pareja, no comparto”, sentenció. Diferenció que una relación abierta puede ser posible si es con una amiga y ambos están en la misma sintonía, pero una “pareja es otra cosa”. Artaza estuvo casado con su primera mujer, Francoise Dugas, madre de sus dos primeros hijos (Juan Manuel y Sabrina), y ha estado en pareja con Cecilia Milone.