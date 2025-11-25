El presidente Javier Milei volvió a aparecer en el centro del debate futbolero luego de respaldar públicamente el gesto de Estudiantes de La Plata, cuyos jugadores dieron la espalda a Rosario Central durante el pasillo de campeón en el partido del domingo. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, escribió el mandatario en su cuenta de X, junto a una imagen de la camiseta del Pincha y una referencia al legado de Osvaldo Zubeldía.

El gesto del plantel platense fue una respuesta a la polémica decisión de la AFA de otorgar esta semana a Rosario Central el título de campeón de la Liga 2025 por haber terminado primero en la tabla anual, un trofeo que no figuraba originalmente en el reglamento de la temporada. Tras el partido, el árbitro Pablo Dóvalo sostuvo que se había informado un protocolo de reconocimiento que finalmente no se cumplió. Este lunes, el Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la apertura de un expediente contra Estudiantes de La Plata.

Desde Rosario Central, la reacción no tardó. Ariel Holan, entrenador del Canalla, calificó el comportamiento del rival como “una falta de respeto” y aseguró que los futbolistas deben quedar al margen de los conflictos dirigenciales. “Lo que hacen dentro de la cancha es una falta de respeto y lo tomo como tal”, afirmó en conferencia de prensa. También defendió el título otorgado por la AFA y remarcó que su equipo no había solicitado ninguna distinción especial.

Holan agregó que la determinación del Comité Ejecutivo podría derivar en beneficios futuros para otros clubes, en el marco del debate sobre el formato del torneo largo. Sin embargo, volvió a marcar su malestar por el trato recibido: “Se puede discutir el reconocimiento, pero no faltar el respeto porque duele”.