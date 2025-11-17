Un grave episodio de violencia vial ocurrió en Neuquén capital, donde un conductor alcoholizado embistió a un inspector municipal para evitar un control de tránsito y luego protagonizó una huida temeraria que terminó con su detención. El incidente ocurrió el jueves por la mañana en la esquina de Avenida Argentina y Belgrano, aunque se conoció en las últimas horas, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según las primeras reconstrucciones, dos inspectores que circulaban en moto interceptaron a un Volkswagen Cross Fox blanco que estaba mal estacionado. Al recibir la voz de alto, el conductor retrocedió para escapar. Uno de los agentes se colocó frente al vehículo para impedir la huida, pero el automovilista aceleró y lo atropelló, provocando su caída y graves daños en la motocicleta oficial, que fue arrollada.

A pesar de la brutal maniobra, la víctima solo sufrió golpes y se encuentra fuera de peligro. Tras la agresión, el conductor huyó a gran velocidad, cruzó varios semáforos en rojo y finalmente perdió el control del vehículo, chocando contra un poste de alumbrado en calle Independencia al 2300, donde efectivos motorizados lograron detenerlo.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana del municipio, Francisco Baggio, destacó que el operativo de captura fue posible gracias al rápido accionar conjunto entre inspectores y policías. En el test de alcoholemia realizado tras la detención, se constató que el acusado manejaba con 1,89 gramos por litro de alcohol en sangre, más de tres veces lo permitido.

El joven, identificado como F.G.R., de 25 años, quedó a disposición de la fiscalía. El asistente fiscal Emilio Briguglio formuló cargos el viernes por resistencia a la autoridad y lesiones leves, en concurso ideal, y en concurso real con daño calificado por realizarse para impedir el ejercicio de la autoridad.

El juez de garantías Luis Giorgetti fijó un plazo de investigación de cuatro meses y aceptó todas las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía, en un caso que volvió a poner en agenda la problemática del alcohol al volante y la violencia contra los agentes de control.