En 2026, Argentina recibirá un cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que gozarán de la exención del arancel de importación extrazona del 35%, una medida impulsada por el Gobierno para fomentar la movilidad sustentable. La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía procesó un total de casi 136.000 solicitudes durante más de 45 días para definir la asignación del cupo.

El listado oficial contempla 71 modelos de 32 marcas, entre las cuales predominan vehículos fabricados en China, reflejando la tendencia mundial de producción a bajo costo en ese país. Esta estrategia permite que muchos modelos se mantengan por debajo del límite de USD 16.000 FOB exigido por el programa.

De los 50.000 autos autorizados, 19.280 corresponden a fábricas locales y 30.720 a importadores. Dentro de la producción nacional, al menos 14.000 unidades también provienen de China, pues se ensamblan allí modelos como el Ford Territory, Leapmotor C10 y B10, y los Chevrolet Spark EUV y Captiva PHEV. Por su parte, los vehículos con origen europeo y coreano incluyen el Fiat 600 Hybrid, Citroën eC3 y C4 Hybrid, y Renault Arkana Mild-Hybrid.

En el segmento de importación, la mayoría son también autos chinos, con excepción de 1.099 unidades de Suzuki y Volkswagen fabricadas en Japón y Alemania, respectivamente. Esto significa que aproximadamente 43.000 autos, el 86% del total, son de origen chino.

Muchos modelos que integran el cupo 2026 ya participaron en la primera licitación de 2025, pero también se incorporaron nuevas marcas y vehículos. Por ejemplo, Suzuki sumará el Swift Hybrid y el Suzuki Across, un Toyota RAV4 con insignias Suzuki y versión híbrida, que estará en el mercado pero no dentro del cupo por superar el precio máximo.

Volkswagen tendrá asignadas solo 6 unidades del modelo ID.3, presentado en 2022 y hasta ahora no importado, que serán gestionadas por la empresa Ramseramse SA, presumiblemente para uso propio.

Stellantis incorporará dos SUV eléctricos e híbridos enchufables de Leapmotor, el B10 Reev y el C10 Reev, con autonomías de hasta 1.200 km, y ampliará la oferta del Fiat 600 Mild-Hybrid.

Entre las novedades chinas destaca la llegada del Zhidou Rainbow, un vehículo urbano compacto con 27 CV que cumple los requisitos de peso y potencia para la exención. Forthing, submarca de Dongfeng, presentará tres modelos, incluyendo el MP4 Hybrid, un multipropósito con tres filas de asientos y diseño poco común en el segmento.

El importador Belcastro traerá las marcas ArcFox, con SUV compactos como el T1, y Skywell, que ofrece SUV grandes como el HT-i electrificado. Además, en 2024 se espera la llegada de las marcas Xpeng y Soueast, esta última con el SUV Soueast S07, posicionado por debajo del límite de precio establecido.

En 2023, se cancelaron 9.856 autos que habían recibido cupo por no cumplir requisitos técnicos o administrativos, o por desistir debido al precio máximo. Destacan la cancelación de 5.006 unidades del Enoreve ME5 híbrido enchufable por parte de Volt SRL, además de casos como Leapmotor C10, Alfa Romeo Junior y Hyundai Inster.

La reasignación de estos remanentes se enfocó en asegurar que los autos ingresen antes del 31 de enero próximo, priorizando a quienes podían cumplir con los plazos. Entre los beneficiados con cupos adicionales están Forthing (26 unidades), Haval (800), Changan (400), Chery (1.187), DFSK (461), Volkswagen (3), BYD (1.596), Arcfox y BAIC (3.622), y Bestune y Skywell (1.788).

Para evitar cancelaciones y deserciones similares en 2026, se estableció una lista de espera con 85.677 unidades de 51 modelos distintos. Los primeros diez en esta lista incluyen:

JMEV EvEasy (206 unidades)

BYD Dolphin Mini (1.286)

Suzuki Swift (487)

MG3 (2.338)

BYD Dolphin G (1.711)

BYD Dolphin (873)

Chery Tiggo 2 (72)

ArcFox T1 (2.381)

BAIC EU5 (381)

DFSK Glory 500 (389)

Esta estrategia apunta a mantener la fluidez del programa y garantizar que los vehículos que cumplan los requisitos puedan ingresar al país bajo los beneficios impositivos previstos.