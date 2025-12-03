Argentina se encuentra en plena preparación para regresar a los mercados internacionales de deuda por primera vez desde el default declarado durante la pandemia. El equipo liderado por Luis Caputo trabaja junto a bancos y analistas para diseñar una emisión que podría concretarse a comienzos de 2026, un escenario que hasta hace poco era considerado inviable debido a la inestabilidad política y financiera del país.

El cambio de panorama se produjo tras la crisis de septiembre, cuando la oposición amenazó con bloquear el plan de ajuste económico impulsado por Javier Milei, provocando una fuerte devaluación del dólar y un aumento en los rendimientos de los bonos por encima del 17%. Esta situación llevó a que la administración Trump brindara asistencia de emergencia. Sin embargo, con la victoria legislativa del oficialismo en octubre, los mercados se estabilizaron y la curva de rendimientos bajó a cerca del 10%, nivel que Caputo considera adecuado para volver a emitir deuda.

Fuentes del mercado revelaron a Bloomberg que el gobierno analiza una serie de operaciones para facilitar este retorno, entre las que se incluyen recompras de bonos con vencimiento en 2029 y 2030, un acuerdo repo de hasta US$ 5.000 millones para cubrir los pagos de enero, y opciones más complejas como un swap de deuda vinculado a la educación, inspirado en el 'nature swap' implementado por Ecuador. El objetivo principal es reducir entre 100 y 150 puntos básicos los rendimientos y acercarse al costo del 7%-8% que actualmente enfrentan las principales empresas argentinas.

La demanda por riesgo argentino también ha mostrado un fuerte repunte, con provincias y compañías que han colocado más de US$ 4.000 millones desde fines de octubre, en contraste con apenas US$ 130 millones en los tres meses anteriores. Entre los emisores activos se encuentran Vista Energy, Santa Fe y Chubut, que ya preparan nuevas emisiones. Operadores del mercado consideran que, si el Estado nacional logra despejar los vencimientos de 2029 y 2030, incluso provincias como Chaco podrían regresar al mercado de deuda.

El principal desafío continúa siendo la acumulación de reservas en un contexto cambiario que limita la compra agresiva de dólares. Barclays advirtió que, aunque se consiga acceso al crédito y se concrete el repo para cubrir los vencimientos del verano, Argentina necesitará una acumulación "sustancial" de divisas para mejorar su liquidez. Recordando el último intento de reincorporación en 2016, cuando el país logró vender US$ 16.500 millones en un solo día y recibió ofertas por más de US$ 68.000 millones, pero terminó nuevamente en default, el gobierno busca evitar repetir ese desenlace.