La FIFA dio a conocer el elenco de artistas y conductores que animarán el Sorteo Final de la Copa Mundial 2026, que tendrá lugar el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington DC. El evento comenzará a las 14 horas, hora argentina, y se prevé que atraiga a millones de espectadores alrededor del mundo.

La conducción estará a cargo de la supermodelo y productora Heidi Klum, el comediante y actor Kevin Hart, y el actor Danny Ramírez. Klum, quien ya condujo el sorteo final del Mundial 2006 en Alemania, expresó: “Volver a ser anfitriona del sorteo final, después de haber participado en este evento hace veinte años en mi país, es realmente extraordinario”. Además, resaltó la magnitud del torneo: “La Copa Mundial une al mundo como ninguna otra, y volver a formar parte de esa magia, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y cuarenta y ocho equipos, es un honor increíble”.

Por su parte, Ramírez destacó su conexión personal con el evento: “Como alguien que creció jugando al fútbol, ser coanfitrión del sorteo y conocer y hablar con leyendas de la Copa Mundial en un evento tan prestigioso es un sueño”. También señaló la importancia del torneo en su vida: “Con este torneo en Estados Unidos, donde nací, y México, donde están algunas de mis raíces, es aún más especial, y estoy muy emocionado de formar parte de este evento”.

El espectáculo incluirá presentaciones en vivo de destacados artistas internacionales. El tenor italiano Andrea Bocelli, reconocido por su carrera con más de 90 millones de discos vendidos y numerosas nominaciones al Grammy, ofrecerá una actuación especial. Se sumarán a él la superestrella Robbie Williams y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger, ganadora de múltiples premios y reconocida por su versatilidad artística. Para cerrar la celebración, el icónico grupo Village People interpretará su emblemático tema “YMCA”, reforzando el ambiente festivo del sorteo.

La FIFA aclaró que, aunque ya se anunciaron los artistas y conductores del espectáculo, los nombres de quienes supervisarán los procedimientos oficiales del sorteo serán dados a conocer próximamente. La transmisión en vivo estará disponible en la página oficial de la FIFA, en las redes sociales de la Copa Mundial y a través de los medios socios globales.

Andrea Bocelli es una figura destacada en la música clásica y la ópera, con una trayectoria que incluye colaboraciones con renombrados directores y presentaciones para líderes mundiales. Kevin Hart, reconocido por su humor y éxito en cine y televisión, es una de las estrellas del entretenimiento más influyentes de su generación. Heidi Klum, con más de 25 años en la moda y la televisión, es una personalidad emblemática y filántropa comprometida con diversas causas sociales. Danny Ramírez, actor en ascenso con raíces colombianas y mexicanas, ha participado en producciones de gran impacto mundial y prepara su debut como director.

Nicole Scherzinger, ganadora de un premio Tony y nominada al Grammy, es conocida por su rol en Pussycat Dolls y su versatilidad en diversos géneros y escenarios internacionales. Robbie Williams, embajador musical de la FIFA, es uno de los artistas más exitosos a nivel mundial con más de 90 millones de álbumes vendidos y una carrera que incluye reconocimientos como 18 premios BRIT. Village People, con su himno global “YMCA”, han dejado una huella imborrable en la cultura pop desde 1977 y continúan siendo referentes de la música disco.