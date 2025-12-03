En La Rioja, un hallazgo perturbador sacudió a la comunidad estudiantil cuando tres jóvenes denunciaron la existencia de cámaras ocultas en los departamentos que habían alquilado. Según relatan, el dueño del lugar rentaba exclusivamente a estudiantes mujeres, las grababa sin consentimiento y habría monitoreado las grabaciones en tiempo real.

El complejo de departamentos está ubicado en la calle Carlos Gardel 9050. Ana, una de las afectadas, descubrió una cámara oculta en el ventiluz del techo de su habitación al usar la linterna de su celular para ahuyentar mosquitos. "Estaba tan bien escondida que de otra forma no me hubiese dado cuenta", relató la joven, quien detalló que la cámara apuntaba directamente hacia su cama y grababa durante la noche.

Publicidad

Al día siguiente, junto a una amiga, Ana logró retirar la rejilla que ocultaba el dispositivo. "Me pareció un horror. En su momento no caía. Esa noche tapé la rejilla porque no podía dormir, me quería hacer la idea de que era otra cosa. No caí hasta que puse la memoria en mi celular y pude ver los videos", explicó.

La joven también denunció que el dueño tenía las llaves de todos los departamentos y que ingresaba en ausencia de las inquilinas con el pretexto de realizar arreglos. "Nunca dudé de él, porque siempre fue atento. De hecho, se lo recomendaba a mis amigas, pero por suerte nunca pudieron alquilar. Cuando firmé el contrato me dijo que no se permitían parejas, pero sí amigas para quedarse", añadió. Además, mencionó que amigas que visitaban o se quedaban a estudiar también aparecían en los videos.

Publicidad

La denuncia fue presentada y el caso quedó bajo la jurisdicción de la jueza Gisela Flamini, titular del Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2. Durante los allanamientos realizados el martes, se hallaron numerosas cajas con CDs, dos computadoras y una cámara fílmica en la vivienda del sospechoso, quien permanece en libertad.

"Se detectaron las cámaras de las chicas que denunciaron. En el departamento del sospechoso encontramos bastante cantidad de CDs, entre 80 y 90, dos computadoras y una cámara de filmación", confirmó la jueza Flamini.

Publicidad

Actualmente, no hay imputados formales y la tipificación del delito está en estudio. La causa podría involucrar violación de la intimidad, posible explotación y violencia de género en el ámbito digital y mediante medios informáticos.

La magistrada explicó que la dificultad radica en definir el encuadre legal exacto. "Me puse en contacto con magistrados y fiscales de otras provincias. Si bien no hay sentencias firmes al respecto, la experiencia comparada permite calificarlo como violación de domicilio telemática o abuso sexual simple telemático y lesiones leves de carácter psicológico", señaló. Además, enfatizó: "Lo importante ahora es avanzar con la investigación, ver para qué tenía estos elementos y ahí definir la tipificación".