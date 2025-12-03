Cinco ciudadanos argentinos fueron detenidos en Miami tras ser acusados de robar valijas llenas de ropa de varios locales dentro del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad. Los imputados son Juan Manuel Zuloaga-Arenas, Juan Pablo Rua, Diego Xiccato, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo-Orlando.

Este martes, los cinco hombres comparecieron ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11.º de Florida en su primera audiencia, realizada por videollamada a través de la plataforma Zoom. Los acusados estuvieron vestidos con uniformes carcelarios color naranja y acompañados por traductores. En la mayoría de los casos, no contaban con defensa oficial, debido a que poseen propiedades declaradas.

La audiencia se desarrolló con cuatro pantallas simultáneas: una mostraba a cada acusado junto a un oficial, otra a la abogada del Estado de Florida, la tercera al traductor y la cuarta a la jueza Glazer. Cada intervención duró aproximadamente tres minutos, durante los cuales se leyeron las imputaciones y se fijaron los montos de fianza.

Diego Luis Xiccato, reconocido peluquero de Mendoza de 46 años, fue el primero en presentarse ante la magistrada. La jueza lo acusó de robo en tiendas Tommy Hilfiger y Burlington, además de cargos relacionados con crimen organizado y múltiples robos en menos de un mes. Se le impuso una fianza total de US$4.500 y la prohibición de acercarse al centro comercial y a los locales involucrados.

Por su parte, Mauricio Ariel Aparo Orlando, de 49 años y propietario de varios negocios, recibió la misma fianza de US$4.500. A pesar de no poder acceder a un defensor público, prefirió resolver su situación de inmediato debido a un vuelo programado.

Sebastián Luis Moyano, de 41 años y socio de Aparo Orlando con antecedentes en Estados Unidos, fue fijado con una fianza de US$4.000. También se le ordenó mantenerse alejado del Dolphin Mall.

Manuel Zuloaga Arenas, de 49 años, solicitó un defensor oficial alegando falta de contactos locales, pero la petición fue denegada por poseer un inmueble. Su fianza también fue de US$4.000, con la misma restricción de no acercamiento.

Finalmente, Juan Pablo Rua, de 45 años, manifestó que podía costear un abogado particular y solicitó la fijación inmediata de su fianza, que fue establecida en US$4.000. La jueza le explicó que puede efectuar el pago con tarjeta de crédito en la cárcel o contratar a un financista para su liberación. "Pague la fianza en la cárcel y entonces lo liberan", confirmó Glazer.

En total, la jueza Glazer estableció 21.000 dólares en fianzas para los cinco acusados y mantuvo las órdenes de restricción para que no se acerquen a los comercios afectados. Mientras esperan la posible liberación, los procesados permanecen incomunicados y alejados de sus familiares.

Un amigo cercano a Xiccato, con quien mantiene una amistad de más de 30 años, defendió al peluquero y al grupo, afirmando que no son delincuentes y que el incidente ocurrió durante una despedida de soltero. "Fue una boludez de viejos cho... que quisieron hacer algo adolescente y la cagaron", declaró.