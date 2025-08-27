Las tendencias en cortes de cabello evolucionan rápidamente, y para el verano 2025, los estilos degradados en cabello corto se posicionan como los preferidos por quienes buscan sofisticación y frescura. Este tipo de corte ha ganado popularidad entre celebridades como Emma Stone y Jane Fonda, quienes han demostrado que el cabello corto con degradado puede ser sinónimo de estilo y modernidad, dejando atrás la tradicional melena larga.

El estilista Pablo Bogado destaca que el degradado ideal varía según la forma del rostro, la textura del cabello y la personalidad de cada persona. Por ejemplo, recomienda para rostros redondos un degradado alto que alargue visualmente la cara, mientras que para rostros alargados sugiere un degradado bajo o medio que ayude a equilibrar las proporciones. Además, la textura capilar influye en la técnica: para cabellos finos prefiere transiciones suaves que mantengan el volumen, mientras que en cabellos rizados o gruesos el degradado puede ser más marcado para aportar estructura.

Una correcta ejecución y mantenimiento son fundamentales para preservar el estilo. Bogado advierte que “el gran error que comenten muchos estilistas a la hora de realizar un degradado es quitar mucho volumen al cabello con la tijera de entresacar”. En su lugar, él prefiere texturizar con tijera normal o deslizarla desde la primera capa hasta las puntas para integrar bien las capas. Además, recomienda un retoque cada 3 a 4 semanas para mantener el degradado definido y fresco, ajustando contornos sin alterar radicalmente el corte.

Para realzar el look, el uso de productos específicos como ceras o pomadas en acabado mate es ideal, ya que aportan textura sin apelmazar. El secado también es clave; según Bogado, “con el degradado el secador es tu mejor amigo y aliado si lo usas bien”, y sugiere el secador Ilussion de Termix como una herramienta potente y ligera perfecta para llevar de viaje en verano.

Cinco propuestas de cortes

Bob corto con degradado bajo: Combina elegancia y modernidad con un degradado sutil que inicia justo debajo de la línea del oído, fusionándose con un bob estructurado. Es ideal para quienes prefieren un look menos arriesgado y se recomienda texturizar con capas invisibles.

Corte garçon con fade medio: Inspirado en la moda parisina, este corte corto con degradado medio suaviza contornos y aporta un toque chic. Popular desde los años 90, ha regresado con fuerza en las pasarelas gracias a su estilo atrevido.

Undercut con diseños: Para las más osadas, este estilo combina el undercut en nuca o laterales con líneas o formas geométricas artísticas. Es especialmente favorable para quienes tienen mucho cabello y desean un look más liviano, combinándolo con un bob.

Pixie con degradado alto: Un clásico moderno que resalta las facciones con un degradado en laterales y nuca, dejando más longitud en la parte superior. Pablo Bogado señala que este estilo “da una vibra audaz y segura”, ejemplificado por Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada'.

Degradado con rulos definidos: Este corte estructura el cabello rizado para controlar el volumen sin perder vitalidad. La tendencia actual apuesta por recuperar el rizo natural con cuerpo y volumen, y el degradado facilita esa definición.

En definitiva, los cortes degradados para cabello corto en verano 2025 ofrecen opciones versátiles que se adaptan a distintos estilos y personalidades, siempre destacando la importancia de un buen profesional y un mantenimiento adecuado para lucir un look impecable y con carácter.